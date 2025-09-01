Сили оборони звільнили селище Новоекономічне на Донеччині

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Штурмові групи полку "Скеля" звільнили селище Новоекономічне на Донеччині, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Два тижні знадобилося для того, щоб поступово, крок за кроком, пройти кожну вулицю. Вночі заведення груп, виявлення противника, скоординований штурм і зачистка. 31 серпня в центрі населеного пункту було піднято наш прапор", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Генштаб також опублікував відео встановлення прапора України у селищі.