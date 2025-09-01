Інтерфакс-Україна
Події
19:13 01.09.2025

Сили оборони звільнили селище Новоекономічне на Донеччині

Сили оборони звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Штурмові групи полку "Скеля" звільнили селище Новоекономічне на Донеччині, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Два тижні знадобилося для того, щоб поступово, крок за кроком, пройти кожну вулицю. Вночі заведення груп, виявлення противника, скоординований штурм і зачистка. 31 серпня в центрі населеного пункту було піднято наш прапор", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Генштаб також опублікував відео встановлення прапора України у селищі.

 

Теги: #донеччина #селище #звільнення

