Інтерфакс-Україна
Події
15:54 01.09.2025

Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці

1 хв читати

Президент Франції Еммануель Макрон разом з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у четвер, 4 вересня, головуватимуть на зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці.

Як пише французька газета Le Monde з посиланням на Єлисейський палац, президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі, яка відбудеться у гібридному форматі.

Як зазначили в Єлисейському палаці, "глави держав та урядів обговорять роботу над гарантіями безпеки для України, проведену протягом останніх тижнів, та підіб'ють підсумки, які слід винести з позиції Росії, яка наполегливо відмовляється від миру".

Теги: #коаліція_охочих #макрон #стармер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:31 30.08.2025
Макрон: Путін обіграє Трампа, якщо не погодиться на зустріч із Зеленським до понеділка

Макрон: Путін обіграє Трампа, якщо не погодиться на зустріч із Зеленським до понеділка

16:16 25.08.2025
Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

14:04 25.08.2025
Коаліція охочих працює над прокладанням шляху до справедливого і тривалого миру в Україні – прем'єр Норвегії

Коаліція охочих працює над прокладанням шляху до справедливого і тривалого миру в Україні – прем'єр Норвегії

12:02 24.08.2025
Стармер у День Незалежності: Slava Ukraini

Стармер у День Незалежності: Slava Ukraini

15:23 22.08.2025
Зеленський: Після виписаної інфраструктури гарантій безпеки ми зрозуміємо, хто і як може допомогти

Зеленський: Після виписаної інфраструктури гарантій безпеки ми зрозуміємо, хто і як може допомогти

14:09 22.08.2025
Макрон, Мерц і Туск відвідають Молдову 27 серпня з нагоди Дня незалежності

Макрон, Мерц і Туск відвідають Молдову 27 серпня з нагоди Дня незалежності

10:49 21.08.2025
Інтенсивність зустрічей головкомів Коаліції охочих вказує на розвиток домовленостей щодо гарантій безпеки, відзначає Зеленський

Інтенсивність зустрічей головкомів Коаліції охочих вказує на розвиток домовленостей щодо гарантій безпеки, відзначає Зеленський

18:58 20.08.2025
План Ізраїлю щодо захоплення Гази призведе до катастрофи, вважає Макрон

План Ізраїлю щодо захоплення Гази призведе до катастрофи, вважає Макрон

19:45 19.08.2025
Групи планування Коаліції охочих зустрінуться з представниками США цими днями, говоритимуть по гарантії безпеки для України

Групи планування Коаліції охочих зустрінуться з представниками США цими днями, говоритимуть по гарантії безпеки для України

18:14 19.08.2025
Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

ВАЖЛИВЕ

Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

Зеленський доручив Умєрову скоординувати урядовців та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО

Окупанти зайняли Комишуваху Донецької області на кордоні з Запорізькою та Дніпропетровською - DeepState

Заступник голови Нацполіції: підозрюваного у вбивстві Парубія інструктували, про спільників наразі невідомо

Позачергове засідання Ради НАТО-Україна пройде в Брюсселі через нещодавні атаки РФ - Сибіга

ОСТАННЄ

Внаслідок вибуху в Ізмаїлі постраждав чоловік

НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції

Угорщина та Сербія прискорять будівництво нафтопроводу між обома країнами - Сіярто

Відсутність згадки війни РФ проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви - МЗС

СБУ повідомила про підозру Кадирову за наказ використовувати українських полонених як "живий щит"

Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

Кабмін виділив 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини

Сили оборони не допустили прориву ворога у Мирноград – DeepState

Кабмін опублікував постанову про дозвіл депутаткам місцевих рад безперешкодно перетинати держкордон під час воєнного стану

У Львові на Збоїщах завершили ексгумацію поховань польських військових, полеглих у вересні 1939 р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА