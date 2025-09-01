Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці

Президент Франції Еммануель Макрон разом з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у четвер, 4 вересня, головуватимуть на зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці.

Як пише французька газета Le Monde з посиланням на Єлисейський палац, президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі, яка відбудеться у гібридному форматі.

Як зазначили в Єлисейському палаці, "глави держав та урядів обговорять роботу над гарантіями безпеки для України, проведену протягом останніх тижнів, та підіб'ють підсумки, які слід винести з позиції Росії, яка наполегливо відмовляється від миру".