У Харкові почали роботу ще 3 підземні школи, до кінця року планується відкрити ще стільки ж - мер

У понеділок, 1 вересня, у Харкові відкрилися 3 нові підземні школи, повідомив міський голова Ігор Терехов

"Тепер у місті функціонують вже 18 безпечних освітніх локацій: 7 підземних шкіл, 6 станцій метро з обладнаними класами та укриття, облаштовані на базі навчальних закладів. Зараз працюємо над тим, щоб до кінця року відкрити ще три підземні школи, – тоді їх буде десять", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Він зазначив, що цього року понад 17,6 тис. харківських школярів навчатимуться у змішаному форматі. "Це у 22 рази більше, ніж два роки тому, коли ми тільки починали з метрошколи", - додав Терехов.