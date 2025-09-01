Найближчі дні в Україні будуть теплими, на сході і в Карпатах пройде короткочасний дощ

Короткочасний дощ, гроза очікуються місцями на сході та південному сході України у вівторок, 2 вересня, а вночі і в більшості центральних областей, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°; вдень 24-29°, на півдні та сході країни до 32°.

В Києві 2 вересня без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 2 вересня вдень була +35,7°С в 2015р., найнижча +5,7°С в 1940р.

В середу, 3 вересня, в Україні переважно без опадів, лише в Закарпатській та Івано-Франківській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°; на північному сході країни вночі 8-13°, вдень 21-26°.

В Києві 3 вересня без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.