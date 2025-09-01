Інтерфакс-Україна
11:25 01.09.2025

Сибіга: найкращий спосіб віддати данину пам'яті загиблим у Другій світовій війні - не допустити тих самих помилок сьогодні

Найкращий спосіб віддати данину пам'яті десяткам мільйонів людей, які загинули у Другій світовій війні, - це не допустити тих самих помилок сьогодні, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, закликавши союзників до єдності до тиску на РФ.

"Цього дня 1939 року Гітлер напав на Польщу, а невдовзі до нього приєднався Сталін, розпочавши Другу світову війну, найкривавішу війну в історії. Сьогодні дуже важливо пам'ятати, що було до цього дня: слабкість і наївна віра в те, що територіальні поступки "задобрять" агресора", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що "нацистський Третій Рейх несе повну відповідальність за катастрофу Другої світової війни, але були й ті, хто дозволив цьому злу стати сильнішим - уникаючи складних рішень, віддаючи перевагу слабкості перед силою, видаючи бажане за дійсне, а не за реалістичні стратегії".

"Найкращий спосіб віддати данину пам'яті десяткам мільйонів людей, які загинули у Другій світовій війні, - це не допустити тих самих помилок сьогодні. Єдність союзників, тиск на російського агресора і підтримка України мають вирішальне значення для безпеки і довгострокового миру в усій Європі", - заявив очільник МЗС.

