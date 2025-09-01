ПС ЗСУ: Минулої ночі знешкоджено 76 із 86 ворожих цілей, є влучання у 6 локаціях

Фото: НГУ

Сили оборони у ніч на 1 вересня знешкодили (збили або подавили засобами РЕБ) 76 із 86 ворожих цілей, що атакували територію України, зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ (ПС ЗСУ).

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що у ніч на 1 вересня (із 20.30 31 серпня) противник атакував 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.