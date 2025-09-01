Інтерфакс-Україна
Події
09:16 01.09.2025

ПС ЗСУ: Минулої ночі знешкоджено 76 із 86 ворожих цілей, є влучання у 6 локаціях

1 хв читати
ПС ЗСУ: Минулої ночі знешкоджено 76 із 86 ворожих цілей, є влучання у 6 локаціях
Фото: НГУ

Сили оборони у ніч на 1 вересня знешкодили (збили або подавили засобами РЕБ) 76 із 86 ворожих цілей, що атакували територію України, зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ (ПС ЗСУ).

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що у ніч на 1 вересня (із 20.30 31 серпня) противник атакував 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #пс_зсу #знешкодження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:36 29.08.2025
ПС ЗСУ: Збито 46 ворожих БпЛА із 68, є влучання у 9 локаціях

ПС ЗСУ: Збито 46 ворожих БпЛА із 68, є влучання у 9 локаціях

10:00 28.08.2025
ППО знищила й подавила 589 із 629 цілей, зафіксовані влучання на 13 локаціях та уламки ще на 26 – ПС ЗСУ

ППО знищила й подавила 589 із 629 цілей, зафіксовані влучання на 13 локаціях та уламки ще на 26 – ПС ЗСУ

09:19 26.08.2025
ПС ЗСУ: Збито 47 ворожих БпЛА із 59, є влучання у 9 локаціях

ПС ЗСУ: Збито 47 ворожих БпЛА із 59, є влучання у 9 локаціях

08:22 25.08.2025
ПС ЗСУ: Збито 76 ворожих БпЛА із 104, є влучання у 15 локаціях

ПС ЗСУ: Збито 76 ворожих БпЛА із 104, є влучання у 15 локаціях

13:00 17.08.2025
Повітряні сили знешкодили вночі 40 з 60 ворожих дронів, прильоти зафіксовані у прифронтових районах

Повітряні сили знешкодили вночі 40 з 60 ворожих дронів, прильоти зафіксовані у прифронтових районах

10:08 17.08.2025
Захисники України в ніч на 17 серпня знищили 40 із 60 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 17 серпня знищили 40 із 60 задіяних ворогом дронів

08:36 15.08.2025
ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

09:36 12.08.2025
Зафіксовано влучання 12 БпЛА у Сумщині та Донеччині та 3-х ракет у Чернігівській області

Зафіксовано влучання 12 БпЛА у Сумщині та Донеччині та 3-х ракет у Чернігівській області

08:29 08.08.2025
ППО ліквідувала 82 зі 108 ворожих БпЛА

ППО ліквідувала 82 зі 108 ворожих БпЛА

09:40 06.08.2025
ППО знешкодила 36 з 45 ворожих дронів

ППО знешкодила 36 з 45 ворожих дронів

ВАЖЛИВЕ

Глава Нацполіції про вбивство Парубія: цей злочин не випадковий, у ньому є російський слід

Генштаб зафіксував впродовж доби 190 бойових зіткнень

Затримано підозрюваного у справі вбивства Андрія Парубія – Зеленський

У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів

Зеленський сподівається на результативність розслідування убивства Парубія

ОСТАННЄ

Глава Нацполіції про вбивство Парубія: цей злочин не випадковий, у ньому є російський слід

В Україні розпочався 2025/2026 навчальний рік

ССО знищили РЛС на аеродромі "Саки"

РФ проводить інформоперацію звинувачення країн Європи у затягуванні війни, щоб підірвати довіру США – ISW

Одна загибла та один постраждалий через атаку ворожого fpv-дрона по цивільній автівці у Харківській області

Одну людину поранено внаслідок атаки російського дрона у Сумській області

Двоє цивільних загинули внаслідок ворожої атаки КАБами в Запорізькій області

Генштаб зафіксував впродовж доби 190 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 850 військовослужбовців

1 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА