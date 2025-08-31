Війна змусила розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки - Буданов

Фото: https://t.me/DIUkraine/

Російська війна проти України змусила всі спецслужби змінити свій підхід до інформаційної безпеки та створити велику мережу "майданчиків" для донесення інформації, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов

"Взагалі ця війна змусила всі спецслужби, розвідувальні служби, змінити свій підхід до інформаційної безпеки, і змусила нас створити велику мережу, скажімо так, майданчиків, через які ми можемо доносити ту чи іншу потрібну нам інформацію. Це досить таки широка, розгалужена мережа. Є ті, які працюють у нас на протидію дезінформації, є ті, які ми застосовуємо з протилежною метою на противника", - сказав Буданов під час виступу на міжнародному форумі "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості".

Він зазначив, що перемогти РФ в інформаційній війні можна лише тоді, коли "ми не просто реагуємо на дезінформацію, а й створюємо власні наративи та будуємо системну стратегію комунікацій". Він наголосив, що єдність - ключ до стійкості суспільства.

"Коли є згуртованість суспільства, навіть будь-яка, вибачте, ахінея, буде працювати. Якщо її немає - можна говорити про що завгодно, це не буде сприйматися. Друге - протидіяти масштабній дезінформації неможливо, якщо у вас немає чітко вибудованої підтвердженої хоч чимось своєї позиції. І це є величезна проблема: якщо стратегічно не задати алгоритми, будь-яка протидія не сприймається", - заявив начальник ГУР.

Як приклад Буданов навів когнітивний вплив росіян на громадян України на окупованих територіях у 2014 році.

"Маєте пам'ятати всі ці історії про "розп'ятого хлопчика в трусіках", "янголів" і т.д. До речі, під час обмінів я чую і досі ці історії… Тому що системно це йшло: по всіх каналах, радіо, інтернет-ресурсах… Це дуже гарний приклад правильної системної роботи. На жаль, проти нас, але він яскравий і правильний. Якщо ми не підійдемо до цього приблизно таким же чином, на жаль, намагання будуть марними", - пояснив генерал.

Водночас Буданов наголосив, що потрібен покроковий, системний підхід, спрямований на відновлення довіри та поступове повернення людей на окупованих територіях до українського інформаційного простору без створення нових ліній розколу.

Також керівник розвідки зазначив, що Україна тісно співпрацює з партнерами, зокрема країнами Балтії у сфері інформаційної безпеки, адже країни об’єднує спільний ворог і спільні загрози. Він наголосив, що "вистояти наодинці неможливо", тому важливо посилювати партнерство, обмінюватися досвідом і координувати зусилля.