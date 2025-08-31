Інтерфакс-Україна
Події
15:26 31.08.2025

Війна змусила розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки - Буданов

2 хв читати
Війна змусила розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки - Буданов
Фото: https://t.me/DIUkraine/

Російська війна проти України змусила всі спецслужби змінити свій підхід до інформаційної безпеки та створити велику мережу "майданчиків" для донесення інформації, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов

"Взагалі ця війна змусила всі спецслужби, розвідувальні служби, змінити свій підхід до інформаційної безпеки, і змусила нас створити велику мережу, скажімо так, майданчиків, через які ми можемо доносити ту чи іншу потрібну нам інформацію. Це досить таки широка, розгалужена мережа. Є ті, які працюють у нас на протидію дезінформації, є ті, які ми застосовуємо з протилежною метою на противника", - сказав Буданов під час виступу на міжнародному форумі "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості".

Він зазначив, що перемогти РФ в інформаційній війні можна лише тоді, коли "ми не просто реагуємо на дезінформацію, а й створюємо власні наративи та будуємо системну стратегію комунікацій". Він наголосив, що єдність - ключ до стійкості суспільства.

"Коли є згуртованість суспільства, навіть будь-яка, вибачте, ахінея, буде працювати. Якщо її немає - можна говорити про що завгодно, це не буде сприйматися. Друге - протидіяти масштабній дезінформації неможливо, якщо у вас немає чітко вибудованої підтвердженої хоч чимось своєї позиції. І це є величезна проблема: якщо стратегічно не задати алгоритми, будь-яка протидія не сприймається", - заявив начальник ГУР.

Як приклад Буданов навів когнітивний вплив росіян на громадян України на окупованих територіях у 2014 році.

"Маєте пам'ятати всі ці історії про "розп'ятого хлопчика в трусіках", "янголів" і т.д. До речі, під час обмінів я чую і досі ці історії… Тому що системно це йшло: по всіх каналах, радіо, інтернет-ресурсах… Це дуже гарний приклад правильної системної роботи. На жаль, проти нас, але він яскравий і правильний. Якщо ми не підійдемо до цього приблизно таким же чином, на жаль, намагання будуть марними", - пояснив генерал.

Водночас Буданов наголосив, що потрібен покроковий, системний підхід, спрямований на відновлення довіри та поступове повернення людей на окупованих територіях до українського інформаційного простору без створення нових ліній розколу.

Також керівник розвідки зазначив, що Україна тісно співпрацює з партнерами, зокрема країнами Балтії у сфері інформаційної безпеки, адже країни об’єднує спільний ворог і спільні загрози. Він наголосив, що "вистояти наодинці неможливо", тому важливо посилювати партнерство, обмінюватися досвідом і координувати зусилля.

Теги: #війна #буданов #міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:29 31.08.2025
РФ в інформвійні працює на делегітимізацію демократій та послаблення підтримки України - ексначальник ГУР

РФ в інформвійні працює на делегітимізацію демократій та послаблення підтримки України - ексначальник ГУР

14:46 31.08.2025
Темпи просування окупантів сповільнилися в півтора рази порівняно з минулим тижнем, свідчать мапи DeepState

Темпи просування окупантів сповільнилися в півтора рази порівняно з минулим тижнем, свідчать мапи DeepState

14:35 31.08.2025
Окупанти просунулися на лиманському напрямку та в Дніпропетровській області - DeepState

Окупанти просунулися на лиманському напрямку та в Дніпропетровській області - DeepState

13:32 31.08.2025
Зеленський: запланували нові діпстрайки по РФ

Зеленський: запланували нові діпстрайки по РФ

13:26 31.08.2025
Соцопитування "Рейтинга": 59% українців за компроміс у війні, але більшість проти прямих перемовин з РФ

Соцопитування "Рейтинга": 59% українців за компроміс у війні, але більшість проти прямих перемовин з РФ

10:52 31.08.2025
РФ може посилити удари по українській енергетиці в найближчі тижні - ISW

РФ може посилити удари по українській енергетиці в найближчі тижні - ISW

09:51 31.08.2025
Літній наступ окупантів закінчився практично нічим - Генштаб

Літній наступ окупантів закінчився практично нічим - Генштаб

09:12 31.08.2025
ПС ЗСУ: Збито 126 ворожих БпЛА із 142, є влучання у 10 локаціях

ПС ЗСУ: Збито 126 ворожих БпЛА із 142, є влучання у 10 локаціях

18:17 30.08.2025
Зеленський: Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті ШОС

Зеленський: Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті ШОС

16:10 30.08.2025
Буданов про вбивство Парубія: Вороги нездатні підкорити Україну силою, тому вдаються до тероризму

Буданов про вбивство Парубія: Вороги нездатні підкорити Україну силою, тому вдаються до тероризму

ВАЖЛИВЕ

РФ може посилити удари по українській енергетиці в найближчі тижні - ISW

Літній наступ окупантів закінчився практично нічим - Генштаб

Окупанти за добу втратили 810 осіб та 83 од. спецтехніки

За добу ворог здійснив 391 обстріл Запорізької області, а в Запоріжжі вже 37 поранених

До 34  збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

ОСТАННЄ

Для успіху в інформвійні треба бути у "наступі", щоб ворог не нав'язував нам наративи - Огризко

Парубія відспівають у Соборі Св.Юра та поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня – мер

Окупанти вранці обстріляли центр Херсона, пошкоджені медзаклад і багатоповерхівка, відомо про 6 постраждалих

Окупанти 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу, 2 цивільних загинули – обладміністрація

РФ атакувала чотири об'єкти ДТЕК в Одеській області

Перші дні вересня по всій Україні будуть дуже теплими, місцями спекотні, дощі пройдуть лише у центрі та на сході країни

ОК "Північ": в серпні були повідомлення про 41 інцидент з ТЦК та СП, 87% з них мають маніпулятивний характер

На будівлі Верховної Ради приспущено Державний прапор через вбивство нардепа Парубія

Глава комітету Ради Гетманцев анонсував запуск урядом програми страхування військових ризиків

Обстріли Херсонщини: 1 людина загинула, 8 поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА