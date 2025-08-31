Інтерфакс-Україна
13:32 31.08.2025

Зеленський: запланували нові діпстрайки по РФ

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський повідомив про плани завдання низки ударів по тилу РФ за підсумками доповіді головнокомандуючого Збройними силами України Олександра Сирського.

"Детально проаналізували ситуацію на запорізькому напрямку й наміри окупанта. Також ситуацію у прикордонні Сумщини та на Харківщині. Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки", - написав Зеленський в Телеграм.

За його словами, він насамперед обговорив з Сирським ситуацію на покровському напрямку фронту, "де російська армія концентрує найбільші зусилля та, відповідно, зазнає найбільших втрат".

"Загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи", - повідомив президент.

Також Зеленський повідомив, що підрозділи ЗСУ забезпечують поповнення "обмінного фонду" для України, і "щотижня є відповідні результати".

Теги: #війна #діпстрайки #зеленський #рф

