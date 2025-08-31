Інтерфакс-Україна
12:33 31.08.2025

Перші дні вересня по всій Україні будуть теплими, майже скрізь без дощів

Короткочасний дощ очікується місцями лише в Чернігівській та Сумській областях в понеділок, 27 серпня, у всіх інших регіонах без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°; на півдні країни вночі 10-15°, вдень 23-28°.

В Києві 27 серпня без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 27 серпня була +33,8°С в 2024р., найнижча +6,4°С в 1973р.

У вівторок, 28 серпня, по всій Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°; на півдні країни вночі 13-18°, вдень 25-30°.

В Києві температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

