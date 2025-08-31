Інтерфакс-Україна
31.08.2025

Атака дронів на Одещину: у Чорноморську пошкоджена енергетика, понад 25 тис. людей без світла

Ворог здійснив масовану атаку безпілотників по Одеській області, пошкоджена енергетична інфраструктура в Чорноморську, внаслідок чого більше 25 тис. людей залишаються без електроенергії, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"Ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії", - написав він в телеграмі.

За словами Кіпера, роботи з відновлення вже розпочалися. Критична інфраструктура працює від генераторів.

Також, за його словами, пошкоджені приватні будинки та адміністративні приміщення. В деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували наші рятувальники. Відомо про одну постраждалу людину.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

 

