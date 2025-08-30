Інтерфакс-Україна
Події
19:28 30.08.2025

Трамп підтвердив тристоронні переговори з Зеленським та Путіним

1 хв читати
Трамп підтвердив тристоронні переговори з Зеленським та Путіним

Президент Дональд Трамп підтвердив проведення тристороннього переговорного процесу щодо війни разом з президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

"Тристоронній переговорний процес відбудеться", - сказав він в інтерв'ю виданню Daily Caller.

Трамп визнав, що сторони поки не готові до двосторонніх переговорів.

"Двосторонній, я не знаю. Знаєте, іноді люди не готові до цього. Я використовую аналогію. У вас є дитина, а на майданчику є ще одна дитина. Вони ненавидять одне одного, і починають гойдатися. Ви хочете, щоб вони зупинилися, але вони продовжують. Через деякий час вони хочуть зупинитися. Іноді їм доводиться трохи поборотися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей загинуло", - сказав він.

 

Теги: #сша #україна #переговори #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 30.08.2025
Трамп не має наміру відправляти війська в Україну, але допоможе Європі

Трамп не має наміру відправляти війська в Україну, але допоможе Європі

18:17 30.08.2025
Зеленський: Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті ШОС

Зеленський: Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті ШОС

14:14 30.08.2025
Трамп веде переговори щодо розміщення американських приватних військових компаній в Україні - ЗМІ

Трамп веде переговори щодо розміщення американських приватних військових компаній в Україні - ЗМІ

12:07 30.08.2025
Шмигаль подякував США за дозвіл на закупівлю обладнання Україні на $329,1 млн для Patriot і Starlink

Шмигаль подякував США за дозвіл на закупівлю обладнання Україні на $329,1 млн для Patriot і Starlink

09:00 30.08.2025
Мерц: Путін хоче відновити СРСР, дестабілізує демократії й намагається впливати на громадську думку

Мерц: Путін хоче відновити СРСР, дестабілізує демократії й намагається впливати на громадську думку

08:52 30.08.2025
За рішенням Держдепу США Україна може отримати супутникові комунікаційні послуги на $150 млн

За рішенням Держдепу США Україна може отримати супутникові комунікаційні послуги на $150 млн

06:56 30.08.2025
Окупанти за добу втратили 850 осіб та 106 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 106 од. спецтехніки - Генштаб

05:45 30.08.2025
Польща підняла авіацію через чергові удари РФ по Україні

Польща підняла авіацію через чергові удари РФ по Україні

23:57 29.08.2025
Китай на Радбезі ООН: сподівається на "збереження імпульсу" для діалогу та переговорів, констатує значні розбіжності в позиціях України та РФ

Китай на Радбезі ООН: сподівається на "збереження імпульсу" для діалогу та переговорів, констатує значні розбіжності в позиціях України та РФ

23:16 29.08.2025
США на Радбезі ООН закликали РФ негайно прийняти рішення про рух до миру та пригрозили санкційними наслідками

США на Радбезі ООН закликали РФ негайно прийняти рішення про рух до миру та пригрозили санкційними наслідками

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Розраховуємо, що на зустрічах в Китаї звучатиме підтримка щодо припинення вогню

Убивство Парубія було ретельно підготовлене, СБУ залучена до розслідування - Зеленський

Буданов попередив про велику хвилю "інформаційного нагнітання" через навчання в Білорусі

У Львові вбили нардепа Парубія - Зеленський

У Львові встановлюють обставини вбивства політичного діяча, за даними джерел, йдеться про Андрія Парубія

ОСТАННЄ

Глава МЗС Литви відреагував на вбивство Парубія

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу Золочівської громади на Харківщині

На даний час того, хто стріляв у Парубія, не затримано, особу його не встановлено - правоохоронці

Зеленський: Розраховуємо, що на зустрічах в Китаї звучатиме підтримка щодо припинення вогню

Убивство Парубія було ретельно підготовлене, СБУ залучена до розслідування - Зеленський

Буданов про вбивство Парубія: Вороги нездатні підкорити Україну силою, тому вдаються до тероризму

Глава МЗС Польщі про вбивство Парубія: Україна втратила одного зі своїх найкращих синів

Буданов попередив про велику хвилю "інформаційного нагнітання" через навчання в Білорусі

Росіяни поцілили у ринок на Дніпропетровщині, четверо постраждалих

Сибіга закликав європейських колег до повної дипломатичної мобілізації і реалістичних стратегій із примусу РФ до миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА