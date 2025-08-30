Трамп підтвердив тристоронні переговори з Зеленським та Путіним

Президент Дональд Трамп підтвердив проведення тристороннього переговорного процесу щодо війни разом з президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

"Тристоронній переговорний процес відбудеться", - сказав він в інтерв'ю виданню Daily Caller.

Трамп визнав, що сторони поки не готові до двосторонніх переговорів.

"Двосторонній, я не знаю. Знаєте, іноді люди не готові до цього. Я використовую аналогію. У вас є дитина, а на майданчику є ще одна дитина. Вони ненавидять одне одного, і починають гойдатися. Ви хочете, щоб вони зупинилися, але вони продовжують. Через деякий час вони хочуть зупинитися. Іноді їм доводиться трохи поборотися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей загинуло", - сказав він.