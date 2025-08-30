Глава МЗС Литви відреагував на вбивство Парубія

На вбивство Андрія Парубія відреагував міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис.

"Шокуюча новина зі Львова про смерть Андрія Парубія, колишнього Голови Верховної Ради України та борця за європейське майбутнє України. Мої щирі співчуття його родині та близьким", - написав він в соцмережі Х в суботу ввечері.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підвердив вбивство політика. Він заявив, що вбивство народного депутата, голови Верховної Ради у 2016-2019 рр. Андрія Парубія було ретельно підготовлене, Служба безпеки залучена до розслідування.

Пізніше керівники правоохоронних органів Львівщини на брифінгу заявили, що на даний час особа, яка здійснила близько 8 пострілів у народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія не встановлена, вивчається ряд версій злочину, в тому числі російський слід.

30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у Парубія, внаслідок яких політик загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена"

Парубій - народний депутат 6-9 скликань, у 8 скликанні був спікером Верховної Ради.

Закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету "Львівська Політехніка" за фахом "політологія та соціологія". У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році став співзасновником партії "Свобода". В 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції. Народним депутатом став в 2007 році – від блоку "Наша Україна - Народна Самооборона". В 2012 році обрався до ВР від "Батьківщини" як безпартійний. В 2013-2014 роках був комендантом Майдану і керував Самообороною. В 2014 році обрався до ВР від "Народного фронту", того ж року був секретарем ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером ВР. В 2019 році став народним депутатом від "Європейської солідарності" як безпартійний. Входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.