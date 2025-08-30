Окупанти знову розстріляли цивільного на Донеччині – НГУ "Азов"

Окупанти знову розстріляли цивільного на Донеччині, повідомляє 1-й корпус НГУ "Азов".

"28 серпня в одному з населених пунктів Покровського району Донецької області, під час аеророзвідки українські військові зафіксували, як окупант розстріляв літнього чоловіка на його подвір’ї. При цьому чітко видно, що людина була в цивільному одязі та без зброї", - йдеться у повідомленні 1-го корпусу НГУ "Азов" у телеграмі у суботу.

Зазначається, що це пряме порушення Женевської конвенції IV про захист цивільного населення. "І черговий доказ того, що для російської армії не існує ні законів, ні моралі", - наголосили в "Азові".

Повідомляється, що за наявною інформацією злочин було скоєно російським військовослужбовцем 95-го окремого стрілецького полку 5-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії ЗС РФ.