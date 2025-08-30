Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожу атаку зросла до 25 осіб

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожу атаку вночі зросла до 25 осіб, аварійно-рятувальні роботи завершено, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Запоріжжі завершені аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих ударів: кількість поранених зросла до 25 людей, одна особа загинула", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграмі у суботу.

За даними ДСНС, вісім людей госпіталізовані – серед них троє дітей: 9-річний та 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина. Підрозділи ДСНС врятували 6 людей, з них одна дитина. Кількість постраждалих уточнюється.

Рятувальники приборкали пожежі у квартирах на третіх поверхах двох житлових п’ятиповерхівках, площею 230 кв.м. А також загоряння 5 житлових будинків, станції технічного обслуговування й кафе, загальною площею 550 кв.м. Психологи ДСНС надали допомогу 26 громадянам, серед них 3 дітей.