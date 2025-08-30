Інтерфакс-Україна
Події
07:27 30.08.2025

Нічна атака на Запоріжжя: Пошкоджено 14 багатоповерхівок і понад 40 приватних будинків

1 хв читати
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Унаслідок нічної атаки на Запоріжжя пошкоджено 14 багатоквартирних будинків і понад 40 приватних, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, пошкоджені будинки відключені від електро- та газопостачання.

"Комунальники вже розпочали закривати вікна в багатоповерхівках. В усуненні наслідків задіяні фахівці міських комунальних підприємств. Співробітники установ соціального захисту працюють на місцях — приймають заяви від постраждалих запорожців", — зазначив Федоров.

 

Теги: #запорізька #обстріли

