07:27 30.08.2025
Нічна атака на Запоріжжя: Пошкоджено 14 багатоповерхівок і понад 40 приватних будинків
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp
Унаслідок нічної атаки на Запоріжжя пошкоджено 14 багатоквартирних будинків і понад 40 приватних, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, пошкоджені будинки відключені від електро- та газопостачання.
"Комунальники вже розпочали закривати вікна в багатоповерхівках. В усуненні наслідків задіяні фахівці міських комунальних підприємств. Співробітники установ соціального захисту працюють на місцях — приймають заяви від постраждалих запорожців", — зазначив Федоров.