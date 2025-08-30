Інтерфакс-Україна
01:22 30.08.2025

Важливо зрозуміти: Україна не програє війну, а Росія не перемагає. Ми стоїмо міцно — Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив на важливості підтримки України з боку міжнародних партнерів і зазначив, що світ визнає українців одними з найкращих бійців та лідерами у виробництві дронів.

"По-перше, дуже важливо зрозуміти, що саме зараз, у цій складній ситуації, Україна не програє цю війну, а Росія не перемагає. Ми стоїмо міцно", — зазначив Єрмак в інтервʼю для Newsmax.

Він нагадав, що раніше Україна просила надати зброю, і світ вже визнав українців одними з найкращих бійців в історії. Після цього країна звернулася за фінансовою допомогою для розвитку власного виробництва, і тепер увесь світ визнає Україну лідером у виробництві дронів: "По-перше, деякий час тому ми просили дати нам зброю, і ви могли бачити, як ми воюємо. Зараз увесь світ визнає, що українці — одні з найкращих бійців в історії світу. Потім ми просили, будь ласка, допоможіть нам фінансово, і ви могли бачити, як ми розвиваємо наше виробництво. Зараз увесь світ визнає, що ми лідери у виробництві дронів. Це визнають усі".

Єрмак також закликав міжнародних партнерів тиснути на Росію для примушення її сісти за стіл переговорів. "І ви побачите, що за столом переговорів переможцями будемо ми, тому що ми сильні та впевнені в тому, чого хочемо. Ми хочемо справедливого і тривалого миру", — додав він.

Він зазначив, що подібний підхід підтримує і президент США Дональд Трамп, який під час саміту у Білому домі наголосив: "Мене не цікавлять рішення на місяці чи лише на кілька років. Я хочу на тривалий період часу".

