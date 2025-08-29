Інтерфакс-Україна
19:35 29.08.2025

Куйбишевський НПЗ в Росії після атаки зупинився

Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області (РФ), який було атаковано у ніч на 28 серпня підрозділами Сил оборони, зупинив свою роботу, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

"Куйбишевський НПЗ на Росії після прильотів зупинився", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

Як повідомлялося раніше з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Афіпського НПЗ у Краснодарському краї (РФ) та Куйбишевського НПЗ.

Куйбишевський НПЗ випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники, всього – понад 30 видів нафтопродуктів. Потужність переробки 7 млн тон нафти на рік.

 

