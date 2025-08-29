Інтерфакс-Україна
Події
18:05 29.08.2025

Зеленський підписав закон про засади державної політики національної пам’яті

1 хв читати
Зеленський підписав закон про засади державної політики національної пам’яті

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про засади державної політики національної пам’яті українського народу (№13273).

Згідно з картою документа на сайті Верховної Ради, закон повернувся до парламенту з підписом глави держави у п'ятницю.

Як повідомлялось, парламент ухвалив закон 21 серпня. Закон зобов’язує уряд ухвалити Державну стратегію збереження національної пам’яті та передбачає наскрізну інтеграцію цієї політики в освіту, культуру, роботу музеїв та органів влади.

Закон визначає захист пам’яті, української мови та культурної спадщини як складову національної безпеки. Документ також передбачає очищення публічного простору від символів російської та радянської імперської політики; приведення місць пам’яті Другої світової війни у відповідність до законів про декомунізацію та деколонізацію. Закон визнає нагороди Української Народної Республіки (УНР) та Української головної визвольної ради (УГВР) державними нагородами України. Крім того, документ містить визначення таких понять, як "рашизм", "злочини проти українського народу", "місця пам’яті".

Теги: #закон #нацпамяті

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:21 21.08.2025
Парламент ухвалив закони про спецрежим Defence City

Парламент ухвалив закони про спецрежим Defence City

12:12 21.08.2025
Закон про професійну освіту відкриває доступ до понад 350 млн євро підтримки від ЄС - Свириденко

Закон про професійну освіту відкриває доступ до понад 350 млн євро підтримки від ЄС - Свириденко

20:34 20.08.2025
Уряд схвалив проєкт закону про Нацбюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Уряд схвалив проєкт закону про Нацбюро розслідувань аварійних подій на транспорті

10:34 11.08.2025
Закон про екомодернізацію промпідприємств набув чинності з 8 серпня

Закон про екомодернізацію промпідприємств набув чинності з 8 серпня

22:11 27.06.2025
Історика Алфьорова призначили новим головою Інституту нацпам’яті

Історика Алфьорова призначили новим головою Інституту нацпам’яті

ВАЖЛИВЕ

У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

Єрмак у США запросив Віткоффа відвідати Україну

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки, бої тривають у двох локаціях

Українська делегація розпочала візит до США

Найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку – Зеленський

ОСТАННЄ

НАБУ заперечило розслідування щодо ракети "Фламінго"

У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

Президент звільнив Нікіфоренка з посади першого заступника голови Держприкордонслужби

Через ворожі атаки на Сумщині поранено трьох людей

Венс: Ми хочемо захистити територіальну цілісність України, не хочемо, щоб Росія захопила всю країну

Перші 86 тис. українських родин отримали виплати за програмою "Пакунок школяра"

Трамп позбавив Гарріс захисту Секретної служби

НАБУ розпочало розслідування щодо виробника ракет та ударних дронів Fire Point – ЗМІ

Єрмак у США запросив Віткоффа відвідати Україну

Рубіо: Процес ліквідації USAID очолить Рассел Вот

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА