Президент України Володимир Зеленський підписав закон про засади державної політики національної пам’яті українського народу (№13273).

Згідно з картою документа на сайті Верховної Ради, закон повернувся до парламенту з підписом глави держави у п'ятницю.

Як повідомлялось, парламент ухвалив закон 21 серпня. Закон зобов’язує уряд ухвалити Державну стратегію збереження національної пам’яті та передбачає наскрізну інтеграцію цієї політики в освіту, культуру, роботу музеїв та органів влади.

Закон визначає захист пам’яті, української мови та культурної спадщини як складову національної безпеки. Документ також передбачає очищення публічного простору від символів російської та радянської імперської політики; приведення місць пам’яті Другої світової війни у відповідність до законів про декомунізацію та деколонізацію. Закон визнає нагороди Української Народної Республіки (УНР) та Української головної визвольної ради (УГВР) державними нагородами України. Крім того, документ містить визначення таких понять, як "рашизм", "злочини проти українського народу", "місця пам’яті".