Україна повернула групу дітей з ТОТ Херсонщини

На підконтрольну уряду територію України у межах ініціативи президента України Bring Kids Back вдалося повернути групу дітей з тимчасово окупованої Херсонщини, наймолодшій дитині – 3 роки, найстаршій – 17, повідомив у п'ятницю очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На підконтрольну Україні територію повернули ще одну групу дітей з тимчасово окупованої Херсонщини. Це – хлопчики та дівчатка, віком від 3 до 17 років. Вони жили в постійному страху та небезпеці", - написав він у Телеграмі.

За його словами, один із хлопців був незаконно відправлений до військового табору без згоди матері, інші – перебували під постійною загрозою примусової мобілізації.

"Також окупаційна влада змушувала батьків дітей віддавати їх у російські школи. Та малечу примушували співати гімн РФ, брати участь у пропагандистських "іграх", зустрічатися з озброєними загарбниками", - зазначив Прокудін.

Наразі діти у безпеці, вони поруч із рідними, проходять реабілітацію та отримують необхідну допомогу.

Прокудін висловив вдячність за порятунок дітей команді Save Ukraine.