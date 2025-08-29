Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили майже 553 обстріла по 13 населених пунктах Запорізької області, двоє постраждалих, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Однорічна дитина та 70-річний чоловік дістали поранень внаслідок атаки росіян на Запорізький район", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Приморському, Новоданилівці, Білогір`ю, а 4 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоданилівку.

Також 376 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Малинівку, Омельник, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, а 168 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки, Малинівки.

Крім того, надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.