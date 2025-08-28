Інтерфакс-Україна
Події
21:25 28.08.2025

Комітет захисту журналістів засуджує масований удар РФ по трьох ЗМІ

1 хв читати

Комітет захисту журналістів відреагував на удари росіян по Києву в ніч на четвер та завдані руйнування офісам трьох ЗМІ.

Зокрема, під атакою ворожих безпілотника та ракет опинилися офіси "Радіо вільна Європа/Радіо Свобода" (RFE/RL), видання "Українська правда", а також дніпропетровської газети "Межівський меридіан".

"Сьогоднішній руйнівний напад Росії на Україну, в результаті якого було пошкоджено щонайменше три офіси ЗМІ, є яскравим нагадуванням про ризики, з якими стикаються журналісти, працюючи та живучи в країні", - зазначила координатор програм CPJ у Європі та Центральній Азії Гульноза Саїд.

За її словами, ці удари показують, що безпека журналістів залишається серйозною проблемою, незалежно від того, як далеко вони знаходяться від лінії фронту.

"Ми рішуче засуджуємо ці напади та закликаємо Росію негайно припинити атаки на цивільну інфраструктуру", - підкреслила вона.

Під час атак ніхто з працівників ЗМІ та журналістів не постраждав.

Як повідомлялося, стало відомо про 21-го загиблого через атаку ворога на столицю

Росія здійснила масований ракетно-дроновий удар в ніч на четвер по Україні.

 

 

Теги: #захист #журналісти #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:01 28.08.2025
До 21 зросла кількість загиблих у Києві

До 21 зросла кількість загиблих у Києві

08:43 28.08.2025
Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб

08:18 28.08.2025
Через російський удар в Києві щонайменше восьмеро загиблих, серед них дитина - Зеленський

Через російський удар в Києві щонайменше восьмеро загиблих, серед них дитина - Зеленський

08:04 28.08.2025
38 постраждалих унаслідок атаки на Київ, 30 госпіталізовано

38 постраждалих унаслідок атаки на Київ, 30 госпіталізовано

19:21 26.08.2025
Україна продовжить свої захисні операції - Зеленський

Україна продовжить свої захисні операції - Зеленський

10:25 25.08.2025
Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

21:01 18.08.2025
Україні буде забезпечений захист, подібний до захисту країн НАТО – Трамп

Україні буде забезпечений захист, подібний до захисту країн НАТО – Трамп

08:29 16.08.2025
ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

13:32 15.08.2025
Мін’юст підготував законопроєкт для посилення прав осіб у місцях несвободи

Мін’юст підготував законопроєкт для посилення прав осіб у місцях несвободи

08:16 13.08.2025
ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

ВАЖЛИВЕ

До 21 зросла кількість загиблих у Києві

РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

Вже 19 загиблих у Києві

Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

ОСТАННЄ

Головкоми України й Норвегії обговорили напружену ситуацію на сході України

РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

Мерц вважає, що після удару РФ по Києву зустріч Зеленського з Путіним не відбудеться

Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

Посольство США після ударів по Києву: Трамп чітко заявив, що обидві сторони мають досягати переговорного рішення

МЗС Ізраїлю висловило співчуття у зв'язку з атакою РФ по Києву

У МЗС України наголошують на важливості припинення вогню: інакше дуже важко відкривати шлях до дипломатії

Директорка "Грант Торнтон" Чала та Ярема з секретаріату Кабміну увійшли до складу наглядової ради "Укрпошти"

Порошенко назвав запізнілим, але правильним рішення визнати УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ

Україна організує важливі заходи на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА