Комітет захисту журналістів засуджує масований удар РФ по трьох ЗМІ

Комітет захисту журналістів відреагував на удари росіян по Києву в ніч на четвер та завдані руйнування офісам трьох ЗМІ.

Зокрема, під атакою ворожих безпілотника та ракет опинилися офіси "Радіо вільна Європа/Радіо Свобода" (RFE/RL), видання "Українська правда", а також дніпропетровської газети "Межівський меридіан".

"Сьогоднішній руйнівний напад Росії на Україну, в результаті якого було пошкоджено щонайменше три офіси ЗМІ, є яскравим нагадуванням про ризики, з якими стикаються журналісти, працюючи та живучи в країні", - зазначила координатор програм CPJ у Європі та Центральній Азії Гульноза Саїд.

За її словами, ці удари показують, що безпека журналістів залишається серйозною проблемою, незалежно від того, як далеко вони знаходяться від лінії фронту.

"Ми рішуче засуджуємо ці напади та закликаємо Росію негайно припинити атаки на цивільну інфраструктуру", - підкреслила вона.

Під час атак ніхто з працівників ЗМІ та журналістів не постраждав.

Як повідомлялося, стало відомо про 21-го загиблого через атаку ворога на столицю

Росія здійснила масований ракетно-дроновий удар в ніч на четвер по Україні.