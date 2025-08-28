Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

Китай дозволяє Росії продовжувати воювати, попри заяви про те, що не можна розширювати війну, і необхідність припинення вогню, заявив президент України Володимир Зеленський.

"На жаль, Китай дозволяє Росії воювати. Саме так це виглядає. І хоч було багато заяв з Китаю, що не можна розширювати війну, треба припинити вогонь, але дійсно сильних кроків не має", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Він зазначив, що треба переконувати глобальних суб'єктів, щоб вони діяли.

"Закінчення війни можливо завдяки силі тиску на того єдиного, хто продовжує удари, затягує будь-яке в регулювання. Росія щодня вбиває", - наголосив президент.