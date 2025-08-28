Посольство США після ударів по Києву: Трамп чітко заявив, що обидві сторони мають досягати переговорного рішення

Посольство США в Україні назвало російські удари по Києву в ніч на четвер неприпустимими і при цьому нагадало слова президента США Дональда Трампа про обов'язок обох сторін докладати зусиль для досягнення переговорного рішення.

"Минулої ночі російські удари по Києву знову влучили в цивільні об’єкти, зокрема в українські будинки та будівлі, де розташовані Представництво ЄС і Британська Рада. Удари по цивільних обʼєктах є неприпустимими й мають бути негайно припинені. Ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам. Щодо цієї війни, Президент Трамп чітко заявив: вбивства мають припинитися, а обидві сторони повинні докласти зусиль для досягнення переговорного рішення", - йдеться в заяві, опублікованій в телеграм-каналі посольства.

Як повідомлялося, російські окупанти вночі атакували дронами та ракетами Україну, зокрема Київ. За останніми даними, у Києві загинули 19 людей, серед них четверо дітей. За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 33 локаціях в 10 районах Києва.