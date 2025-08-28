Інтерфакс-Україна
Події
20:23 28.08.2025

Посольство США після ударів по Києву: Трамп чітко заявив, що обидві сторони мають досягати переговорного рішення

1 хв читати
Посольство США після ударів по Києву: Трамп чітко заявив, що обидві сторони мають досягати переговорного рішення

Посольство США в Україні назвало російські удари по Києву в ніч на четвер неприпустимими і при цьому нагадало слова президента США Дональда Трампа про обов'язок обох сторін докладати зусиль для досягнення переговорного рішення.

"Минулої ночі російські удари по Києву знову влучили в цивільні об’єкти, зокрема в українські будинки та будівлі, де розташовані Представництво ЄС і Британська Рада. Удари по цивільних обʼєктах є неприпустимими й мають бути негайно припинені. Ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам. Щодо цієї війни, Президент Трамп чітко заявив: вбивства мають припинитися, а обидві сторони повинні докласти зусиль для досягнення переговорного рішення", - йдеться в заяві, опублікованій в телеграм-каналі посольства.

Як повідомлялося, російські окупанти вночі атакували дронами та ракетами Україну, зокрема Київ. За останніми даними, у Києві загинули 19 людей, серед них четверо дітей. За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 33 локаціях в 10 районах Києва.

 

Теги: #обстріл #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:59 28.08.2025
РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

20:29 28.08.2025
ЄК оголосила про свої пропозиції щодо початку реалізації спільної з США декларації про торгівлю

ЄК оголосила про свої пропозиції щодо початку реалізації спільної з США декларації про торгівлю

19:41 28.08.2025
Нічний обстріл Києва зміцнив рішучість Канади сприяти припиненню війни в Україні з наданням їй гарантій безпеки - прем’єр

Нічний обстріл Києва зміцнив рішучість Канади сприяти припиненню війни в Україні з наданням їй гарантій безпеки - прем’єр

16:20 28.08.2025
Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська один загиблий, двоє постраждалих

Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська один загиблий, двоє постраждалих

13:57 28.08.2025
Книгарня "КнигоЛенд"у Києві пошкоджена в результаті російського обстрілу

Книгарня "КнигоЛенд"у Києві пошкоджена в результаті російського обстрілу

13:38 28.08.2025
Виведений з експлуатації ворожим ударом поїзд "Інтерсіті" планується відновити - "УЗ"

Виведений з експлуатації ворожим ударом поїзд "Інтерсіті" планується відновити - "УЗ"

13:33 28.08.2025
Ворог влучив ракетою в сортувальне депо "Нової пошти", є троє постраждалих

Ворог влучив ракетою в сортувальне депо "Нової пошти", є троє постраждалих

13:20 28.08.2025
Україна проінформувала президента Швейцарської Конфедерації щодо демонстративної російської атаки - Єрмак

Україна проінформувала президента Швейцарської Конфедерації щодо демонстративної російської атаки - Єрмак

12:21 28.08.2025
Офіс ЄІБ у Києві пошкоджено внаслідок нічної російської атаки

Офіс ЄІБ у Києві пошкоджено внаслідок нічної російської атаки

11:27 28.08.2025
УЧХ надає допомогу постраждалим від російської повітряної атаки у Києві

УЧХ надає допомогу постраждалим від російської повітряної атаки у Києві

ВАЖЛИВЕ

До 21 зросла кількість загиблих у Києві

РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

Вже 19 загиблих у Києві

Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

ОСТАННЄ

Головкоми України й Норвегії обговорили напружену ситуацію на сході України

Комітет захисту журналістів засуджує масований удар РФ по трьох ЗМІ

До 21 зросла кількість загиблих у Києві

Мерц вважає, що після удару РФ по Києву зустріч Зеленського з Путіним не відбудеться

Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

МЗС Ізраїлю висловило співчуття у зв'язку з атакою РФ по Києву

У МЗС України наголошують на важливості припинення вогню: інакше дуже важко відкривати шлях до дипломатії

Директорка "Грант Торнтон" Чала та Ярема з секретаріату Кабміну увійшли до складу наглядової ради "Укрпошти"

Порошенко назвав запізнілим, але правильним рішення визнати УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ

Україна організує важливі заходи на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА