Інтерфакс-Україна
Події
19:17 28.08.2025

РФ посилює атаки на енергетику України – глава Міненерго

2 хв читати
РФ посилює атаки на енергетику України – глава Міненерго

РФ посилює атаки енергетичної інфраструктури, використовуючи різні типи озброєння одночасно та застосовуючи прицільні масовані удари по окремих об’єктах, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Ми бачимо, що на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури бувають прицільні масовані атаки, коли на один з об’єктів газової інфраструктури 20 дронів одночасно прилітає. І 40, і 60 дронів також прилітає. Крім того, страждають шахти в Донецькій та Дніпропетровській областях. Ці атаки і є найбільшим викликом для енергетики та опалювального сезону", – сказала Гринчук в ефірі Єдиного марафону в четвер.

Вона також зазначила, що мало не щодня та щоночі від російських атак зазнають пошкоджень різні енергооб’єкти в різних областях.

"Страждають і газова, і електроенергетична інфраструктура, особливо в прифронтових областях, зокрема, Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській. Учора в Сумах був сильно пошкоджений енергооб’єкт, і цифра відключень досягла одночасно 200 тис. споживачів. Енергетики їх заживили, а потім повторний обстріл. Втім, на ранок залишалися відключеними 20 тис, бо більшу частину споживачів підключили", – описала ситуацію міністерка енергетики.

Гринчук наголосила, що Україна веде підготовку до опалювального сезону згідно з планом за всіма визначеними напрямками, які включають і відновлювальні роботи, і посилення захисту об’єктів. За її словами, енергетики роблять все можливе для стабільного проходження зими.

Як повідомлялося, росіяни вночі на 27 серпня атакували безпілотниками об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України – Сумській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Харківській, Запорізькій. Пошкодження обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах призвело до знеструмлення значної частини міста та промислових споживачів.

На Полтавщині ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.

За день перед цим РФ вдарила по шахті та збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині, внаслідок чого загинув водій автобази шахти Сергій Муштей. Ще майже 150 гірників довелося піднімати на поверхню в аварійному режимі через знеструмлення шахти внаслідок атаки.

 

Теги: #енергетика #рф #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 28.08.2025
Нічний обстріл Києва зміцнив рішучість Канади сприяти припиненню війни в Україні з наданням їй гарантій безпеки - прем’єр

Нічний обстріл Києва зміцнив рішучість Канади сприяти припиненню війни в Україні з наданням їй гарантій безпеки - прем’єр

17:28 28.08.2025
Менше ніж за тиждень СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС

Менше ніж за тиждень СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС

13:12 28.08.2025
"Вінницяобленерго" планує повністю заживити до кінця доби знеструмлені внаслідок російської атаки населені пункти

"Вінницяобленерго" планує повністю заживити до кінця доби знеструмлені внаслідок російської атаки населені пункти

11:55 28.08.2025
ГУР в Азовському морі уразив російський ракетний корабель проєкту "Буян-М"

ГУР в Азовському морі уразив російський ракетний корабель проєкту "Буян-М"

10:54 28.08.2025
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об’єктів росіян, задіяних у війні

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об’єктів росіян, задіяних у війні

01:45 28.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

12:29 26.08.2025
США та РФ обговорили енергетичні угоди паралельно з останніми мирними переговорами щодо України – ЗМІ

США та РФ обговорили енергетичні угоди паралельно з останніми мирними переговорами щодо України – ЗМІ

03:01 25.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 128 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 128 ворожих атак - Генштаб

11:16 23.08.2025
В Україні накопичено 10,8 млрд куб. м газу при урядовому плані на 1 листопада 13,2 млрд куб. м і щодобовій закачці 50 млн куб. м

В Україні накопичено 10,8 млрд куб. м газу при урядовому плані на 1 листопада 13,2 млрд куб. м і щодобовій закачці 50 млн куб. м

22:14 22.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 107 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 107 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Вже 19 загиблих у Києві

Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

Ердоган у розмові із Зеленським: Туреччина готова зробити все можливе для сприяння контактам на високому рівні заради миру

ОСТАННЄ

У МЗС України наголошують на важливості припинення вогню: інакше дуже важко відкривати шлях до дипломатії

Директорка "Грант Торнтон" Чала та Ярема з секретаріату Кабміну увійшли до складу наглядової ради "Укрпошти"

Порошенко назвав запізнілим, але правильним рішення визнати УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ

Україна організує важливі заходи на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН - Зеленський

У МЗС України закликали партнерів визнати геноцидом депортацію кримських татар

Старший детектив НАБУ Буздиган став заступником директора БЕБ

Раді рекомендують її зняти заборону довічно засудженим залишати колонію за виняткових обставин через рішення КС

Нардеп Іонушас: На необхідності вдосконалення відповідальності військових наполягають самі командири в/ч

Російський обстріл завдав пошкоджень головному офісу та відділенням ОТП Банку в Україні

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ: Без свободи ЗМІ немає безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА