Інтерфакс-Україна
Події
15:38 28.08.2025

Ердоган у розмові із Зеленським: Туреччина готова зробити все можливе для сприяння контактам на високому рівні заради миру

Президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Україною, мирний процес між Україною та Росією, а також регіональні та глобальні процеси.

Як повідомляє управління комунікації Турецької Республіки, Ердоган повідомив про те, що Анкара уважно стежила за ходом контактів на Алясці і у Вашингтоні, підкреслив продовження Туреччиною зусиль з припинення війни і встановлення міцного миру, додавши, що Туреччина після встановлення миру продовжить робити свій внесок у безпеку України.

"Президент Ердоган відзначив перспективу справедливого врегулювання українсько-російської війни, вказавши на необхідність зміцнення і продовження переговорів між двома сторонами, підтвердив готовність Туреччини зробити все можливе для сприяння контактам на високому рівні, які прокладуть шлях до миру", - йдеться у повідомленні.

