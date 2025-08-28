Інтерфакс-Україна
Події
15:09 28.08.2025

"Укрзалізниця" збереже розклад руху поїздів попри ураження одного з поїздів Hyundai

"Укрзалізниця" збереже розклад руху поїздів попри ураження одного з поїздів Hyundai
Фото: УЗ

Ураження одного з 10 поїздів Hyundai, що призвело до виведення його з експлуатації, не вплинуло на кількість рейсів "Інтерсіті", всі потяги продовжують рух, повідомила АТ "Укрзалізниця" у Телеграм у четвер.

Компанія зазначила, що після нічної атаки у четвер затримки низки рейсів далекого сполучення зберігатимуться, а з приміських поїздів із затримками до 2,5 годин курсують електропоїзди Фастівського напрямку та до 3 годин — Вінницького напрямку.

Окремо буде призначено рейс електропоїзда з Краматорська до Лозової о 16:03 із зупинками Словʼянськ, Барвінкове та Близнюки, а далі вже слідуватиме поїзд 103/104 Краматорськ-Львів зі спальними вагонами. Так само пасажирів рейсу 104/103 до Краматорська від Лозової доставить той самий електропоїзд о 19:00. Зупинки на його маршруті аналогічні.

"Укразалізниця" додала, що скасовано рейс №6208 Козятин-1 — Фастів-1.

Як повідомлялось, ворожий обстріл депо, яке обслуговує швидкісні потяги, вперше з 2012 року вивів з експлуатації поїзд "Інтерсіті" виробництва Hyundai, його планується відновити, повідомив голова філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олег Головащенко.

Залізничники також оперативно відновили інфраструктуру пошкодженого російським ударом вночі у четвер вузла у Козятині, рух через нього відновлено, повідомила компанія.

Теги: #поїзди #укрзалізниця #рух

