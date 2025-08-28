Книгарня "КнигоЛенд"у Києві пошкоджена в результаті російського обстрілу, є зіпсовані книжки.

"Сьогодні ворог вчергове зробив атаку проти людяності. Наша книгарня "КнигоЛенд" на Олімпійській цієї ночі постраждала від ударної хвилі: розбиті вікна, пошкоджене приміщення та зіпсовані книжки", - йдеться у повідомленні книгарні в мережі Facebook.

В той же час повідомляється, що книжкова крамниця працює.

Раніше стало відомо, що від нічної російської атаки також постраждала книгарня Readeat у Києві.

Як повідомлялось, 23 травня 2024 року Харківська друкарня "Фактор-Друк" постраждала внаслідок ворожої атаки на місто.

4 липня 2025 року в результаті нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.