Книгарня "КнигоЛенд"у Києві пошкоджена в результаті російського обстрілу
Книгарня "КнигоЛенд"у Києві пошкоджена в результаті російського обстрілу, є зіпсовані книжки.
"Сьогодні ворог вчергове зробив атаку проти людяності. Наша книгарня "КнигоЛенд" на Олімпійській цієї ночі постраждала від ударної хвилі: розбиті вікна, пошкоджене приміщення та зіпсовані книжки", - йдеться у повідомленні книгарні в мережі Facebook.
В той же час повідомляється, що книжкова крамниця працює.
Раніше стало відомо, що від нічної російської атаки також постраждала книгарня Readeat у Києві.
Як повідомлялось, 23 травня 2024 року Харківська друкарня "Фактор-Друк" постраждала внаслідок ворожої атаки на місто.
4 липня 2025 року в результаті нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.