Свириденко обговорила з президенткою Швейцарської конфедерації мирні зусилля України, економічну і торгівельну співпрацю

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко обговорила з президенткою Швейцарської конфедерації Карін Келлер-Зуттер та керівником управління міжнародної безпеки Ґабріелєм Люхінгером мирні зусилля України і питання економічної і торгівельної співпраці.

"Разом із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею розповіли партнерам про трагічні події ночі у Києві. Станом на зараз відомо про 15 загиблих, серед них — четверо дітей. Тиск на агресора треба посилювати, і ми чекаємо на сильну реакцію з боку інших країн. Вдячна за співчуття й підтримку від Швейцарії", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, відбувся обмін думками щодо ситуації у мирних зусиллях України і партнерів після саміту у Вашингтоні та про подальші кроки у цьому напрямку.

"⁠Обговорили питання економічної і торгівельної співпраці.

"Ми високо цінуємо зобов’язання Швейцарії у розмірі 5 млрд франків до 2036 року на відбудову України в межах стратегії Ukraine country programme. Швейцарія є одним із наших надійних партнерів у гуманітарній сфері. Тепер працюємо, щоб більше швейцарських компаній долучалися до відбудови", - додала прем'єр.