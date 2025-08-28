Інтерфакс-Україна
11:12 28.08.2025

Внаслідок російської атаки є локальні відключення споживачів у кількох областях –"Укренерго"

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Внаслідок нічної ворожої ракетно-дронової атаки пошкоджено енергооб’єкти у кількох областях, що призвело до локальних відключень споживачів.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, частину споживачів на ранок вже вдалося заживити. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу", - повідомила НЕК "Укренерго" в Телеграм-каналі у четвер.

За інформацією системного оператора, 28 серпня споживання електроенергії порівняно з учорашнім днем дещо знизилося. Зокрема, станом на 9:30 четверга воно було на 1,1% нижчим, ніж в той самий час попереднього дня – у середу. Причина – встановлення безхмарної погоди на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

"Сьогодні зберігається необхідність у перенесенні активного споживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтеся потужними електроприладами з 10:00 до 17:00", - звернулася компанія до споживачів.

Своєю чергою, за інформацією Міністерства енергетики, станом на 28 серпня енергосистема збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено. Проводяться планові технічні роботи з підготовки енергетичної інфраструктури до опалювального сезону.

