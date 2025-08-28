Атака РФ на Київ демонструє навмисний вибір ескалації та глузування з мирних зусиль - Каллас

Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас засудила нічну атаку РФ по Києву, закликавши Кремль припинити вбивства.

"Поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами. Нічна атака на Київ демонструє навмисний вибір ескалації та глузування з мирних зусиль. Росія повинна припинити вбивства та вести переговори", - написала вона у соцмережі Х.

Своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів на публікацію Каллас, подякувавши за чітку позицію.

"Ви абсолютно праві, Росія робить це навмисно. Потрібна скоординована трансатлантична відповідь і тиск на Москву, щоб довести, що вона не може уникнути покарання за таке жорстоке неприйняття мирних зусиль", - заявив він.