Інтерфакс-Україна
Події
10:56 28.08.2025

Атака РФ на Київ демонструє навмисний вибір ескалації та глузування з мирних зусиль - Каллас

1 хв читати
Атака РФ на Київ демонструє навмисний вибір ескалації та глузування з мирних зусиль - Каллас

Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас засудила нічну атаку РФ по Києву, закликавши Кремль припинити вбивства.

"Поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами. Нічна атака на Київ демонструє навмисний вибір ескалації та глузування з мирних зусиль. Росія повинна припинити вбивства та вести переговори", - написала вона у соцмережі Х.

Своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів на публікацію Каллас, подякувавши за чітку позицію.

"Ви абсолютно праві, Росія робить це навмисно. Потрібна скоординована трансатлантична відповідь і тиск на Москву, щоб довести, що вона не може уникнути покарання за таке жорстоке неприйняття мирних зусиль", - заявив він.

Теги: #київ #атака_рф #каллас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:27 28.08.2025
Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 15 осіб, серед них четверо дітей – КМВА

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 15 осіб, серед них четверо дітей – КМВА

11:37 28.08.2025
В ЄС вважають навмисним удар РФ по будівлі поруч з представництвом Євросоюзу

В ЄС вважають навмисним удар РФ по будівлі поруч з представництвом Євросоюзу

11:27 28.08.2025
УЧХ надає допомогу постраждалим від російської повітряної атаки у Києві

УЧХ надає допомогу постраждалим від російської повітряної атаки у Києві

11:26 28.08.2025
Нацполіція: 10 людей вважаються безвісти зниклими внаслідок масованої ворожої атаки по Києву

Нацполіція: 10 людей вважаються безвісти зниклими внаслідок масованої ворожої атаки по Києву

11:19 28.08.2025
У Києві 29 серпня оголошено Днем жалоби – мер

У Києві 29 серпня оголошено Днем жалоби – мер

11:17 28.08.2025
В Києві внаслідок атаки РФ вже 14 загиблих, з них троє дітей

В Києві внаслідок атаки РФ вже 14 загиблих, з них троє дітей

11:12 28.08.2025
Внаслідок російської атаки є локальні відключення споживачів у кількох областях –"Укренерго"

Внаслідок російської атаки є локальні відключення споживачів у кількох областях –"Укренерго"

10:33 28.08.2025
Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 12 осіб, серед них троє дітей – КМВА

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 12 осіб, серед них троє дітей – КМВА

10:14 28.08.2025
Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 48 осіб, відомо про 10 загиблих - КМВА

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 48 осіб, відомо про 10 загиблих - КМВА

10:06 28.08.2025
Столичний ЖК Chicago Central House пошкоджено внаслідок нічної атаки

Столичний ЖК Chicago Central House пошкоджено внаслідок нічної атаки

ВАЖЛИВЕ

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 15 осіб, серед них четверо дітей – КМВА

Україна діятиме дзеркально у відповідь на рішення Угорщини заборонити в’їзд військовому - Сибіга

Нацполіція: 10 людей вважаються безвісти зниклими внаслідок масованої ворожої атаки по Києву

В Києві внаслідок атаки РФ вже 14 загиблих, з них троє дітей

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 12 осіб, серед них троє дітей – КМВА

ОСТАННЄ

У ДТП на Кіровоградщині загинуло 6 людей, серед них – дитина, ще 6 постраждали – ДСНС

Офіс ЄІБ у Києві пошкоджено внаслідок нічної російської атаки

У PinchukArtCentre відкривається шість виставок

СБУ: 68-річний мешканець прифронтового селища на Запоріжжі отримував від ворога дронами вибухівку для терактів

Голова Держводагентства: Водну кризу у постраждалих від воєнних дій регіонах можна подолати

Україна діятиме дзеркально у відповідь на рішення Угорщини заборонити в’їзд військовому - Сибіга

ГУР в Азовському морі уразив російський ракетний корабель проєкту "Буян-М"

Уряд погодився зі звільненням від оподаткування невеликих доходів від продажу через цифрові платформи

Офіс British Council у Києві значно пошкоджений в результаті російського обстрілу

Угорщина заборонила в'їзд командиру військової частини, що ударила по нафтопроводу "Дружба" – Сійярто

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА