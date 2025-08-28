Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 12 осіб, серед них троє дітей – КМВА

Фото: https://www.facebook.com/timurtkachenko/

Унаслідок атаки ворога на столицю в ніч на четвер загинуло 12 людей, троє з них – діти, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 12 осіб. На жаль, серед них три дитини 2, 17 та 14 років", — написав він у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялось про 10 загиблих та 48 постраждалих.