Українські дрони завдали ударів по ще двох російських НПЗ – Мадяр

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді відзвітував щодо нових ударів по російських нафтових заводах - "Куйбишевському НПЗ" (Самарська обл., РФ) та "Афипскому НПЗ" (Краснодарський край, РФ).

"Кощієва голка цієї ночі нервово анорексувалася ще на 4,7%. Сумарно на 21% схудла протягом двох тижнів серпня 2025 нафтоколонка окупанта. "Куйбишевський НПЗ" (Самарська обл., рф)- 7 млн т нафти на рік- 2,5% від загального обʼєму)- виконання Жало Птахів СБС (14 полк СБС) сумісно з ССО. "Афіпський НПЗ" (Краснодарський край, рф) - 6,25 млн т нафти на рік- 2,2% від загального обʼєму)- виконання Жало Птахів СБС (14 полк СБС) сумісно з ГУР МОУ. Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними", - написав він у Телеграмі.

Бровді доповнив свій допис гаслом угорського спротиву 1958 року "Ruszkik haza, mofo!" (Рускі додому, йолопи!).

Як повідомлялось, 24 серпня командувач СБС Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді прозвітував щодо ударів по російських нафтових заводах та нафтопроводу "Дружба", за тиждень атаковано два нафтопереробні заводи росіян, а також дві станції нафтоперекачування на нафтопроводі "Дружба", який сполучає Росію з Європою.

"60+ годин горить екс-медведчуківське НПЗ у Новошахтинську (Ростовська обл), - норматив з відновлення за 48 годин хробаками не складено. "Дружній" нічний візит Птахів СБС на Новошахтинський НПЗ реалізовано в ніч з 20 на 21 серпня "Графами" (СБС)", - сказано у повідомленні.

Загалом було уражено:

14 серпня – Волгоградський НПЗ, попередньо роботу заводу зупинено.

18 серпня – станція перекачування нафтопроводу "Дружба" - "Нікольськоє" в Тамбовській області РФ. Росіяни заявили про відновлення за 48 годин, але підтверджень немає.

20 серпня – "Новошахтинський завод нафтопродуктів" у Ростовській області, станом на 23 серпня пожежа не ліквідована та поширюється.

21 серпня – станція перекачування нафтопроводу "Дружба" - "Унеча" в Брянській області. Станцію повністю виведено з ладу, на ремонт знадобиться не менше п'яти діб.

Удари по російських нафтових потужностях завдавали 14-й полк та окрема група "Граф" СБС, зазначив "Мадяр".