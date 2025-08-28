Внаслідок масованої атаки на Київщині постраждала людина, пошкоджено житло – поліція

Через масовану повітряну атаку армії РФ у Київській області постраждала людина, у двох районах є пошкодження житла та автомобілів, повідомила у четвер вранці Національна поліція України.

"Сьогодні окупанти вкотре здійснили комбіновану атаку на столичний регіон. Станом на 8:40 у Броварському районі пошкоджено 10 приватних будинків та квартиру. Також ушкоджень зазнали 5 автівок. На Фастівщині пошкоджений будинок: постраждав господар. Медичну допомогу йому було надано на місці", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією, на місцях ворожих атак продовжують працювати групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини та працівники ДСНС.

Як повідомлялось, Київська область зазнала масованої атаки ворога з використанням дронів, крилатих та балістичних ракет, під удар потрапили мирні населені пункти, відомо про одного пораненого, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник. За його даними, у Фастівському районі 33-річний чоловік отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні, йому надається вся необхідна медична допомога.