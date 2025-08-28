Інтерфакс-Україна
Адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду щодо замороження фінансування іноземної допомоги

Адміністрація президента США Дональда Трампа у середу подала термінову апеляцію до Верховного суду з проханням дозволити залишити замороженими мільярди доларів, призначених на іноземну допомогу, повідомляє Associated Press.

Міністерство юстиції подало термінову апеляцію, вимагаючи швидкого втручання, аби зупинити рішення нижчих судів, які дозволили продовжити фінансування, зокрема програм у сфері глобального здоров’я та боротьби з ВІЛ та СНІДом.

За даними видання, цього року Верховний суд уже відмовив адміністрації Трампа у цьому питанні, проте тоді рішення ухвалили з мінімальною перевагою — 5 проти 4. Останнім часом судді підтримали адміністрацію у кількох гучних справах.

"Республіканська адміністрація заявляє, що йдеться приблизно про 12 млрд дол., які потрібно буде витратити до 30 вересня, якщо залишаться чинними рішення нижчих судів. За їхніми словами, березневий наказ судді, який зобов’язав продовжити фінансування, незаконно втручається в переговори між президентом і Конгресом щодо скорочень витрат", - зазначено в повідомленні.

 

