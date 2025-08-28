Російські війська вдарили по рухомому складу Укрзалізниці, один Інтерсіті+ ушкоджено, низка поїздів прямує зміненим маршрутом

Фото: https://t.me/UkrzalInfo

Цієї ночі російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу, у тому числі по парку швидкісних поїздів Інтерсіті+.

"Завдяки злагодженим діям залізничників — працівників депо — загорання на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі", — повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" в телеграм-каналі.

В компанії зазначили, що роблять усе можливе, щоб максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. "Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури", — наголосили в "Укрзалізниці".

У зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині низка поїздів прямує зміненим маршрутом. Актуальну інформацію про затримку поїздів пропонують відстежувати за посиланням: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/.