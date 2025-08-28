Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

Через ракетні удари далекого радіусу дії авіації РФ по території України в ніч з 27 на 28 серпня 2025 року у Польщі підвищено готовність повітряного простору та приведено в повну бойову готовність підрозділи ППО та радіолокаційної розвідки.

"Для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі Командувач Оперативного командування Збройних сил РП запровадив усі необхідні процедури. У дію приведені польські та союзницькі повітряні засоби, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності", – йдеться в повідомленні в соцмережі Х.

За даними командування, ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на охорону повітряного простору та захист громадян, особливо у районах, що прилягають до загрозливої зони.

"Оперативне командування Збройних сил РП контролює поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", – зазначили в повідомленні.

Джерело: https://x.com/dowopersz/status/1960899890680074479?s=46