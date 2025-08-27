Інтерфакс-Україна
20:29 27.08.2025

Кличко закликав правоохоронців та Офіс президента відреагувати на напад на заступницю голови КМДА

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Офісу президента України та правоохоронних органів із закликом відреагувати на напад на заступницю голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) та представницю громади міста Ганну Старостенко, повідомляє у середу сайт мера.

"Той, хто підіймає руку на жінку, не гідний називатися чоловіком. Тим більше – бути керівником будь-якого рівня. Навіть, якщо він кричить, що він – представник президента. Сьогоднішній напад на заступницю голови КМДА та представницю громади Ганну Старостенко – прояв вседозволеності та протиправних дій так званим "управлінцем" Деснянського району", – наголосив мер столиці. "Сподіваюсь, що в Офісі президента дадуть оцінку члену своєї команди, а правоохоронці – кваліфікують дії цього посадовця", – додав він.

За повідомленнями ЗМІ, 27 серпня, під час звіту у Деснянській райдержадміністрації Києва стався інцидент, заступницю голови КМДА Ганну Старостенко намагалися силомиць вивести із залу. За її словами, голова Деснянської РДА Максим Бахматов дозволив "відвертий психологічний тиск, приниження честі та гідності".

"Більш того, сталося те, чого я ніколи не очікувала від посадової особи — фізичне насилля!!! Мене хапали за руки, смикали та намагалися виштовхати силою із залу", — заявила Старостенко.

 

 

Теги: #звернення #кличко

