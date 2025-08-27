Інтерфакс-Україна
19:00 27.08.2025

Свириденко обговорила з прем'єркою Данії євроінтеграцію України та підтримку вітчизняного ОПК

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко під час робочого візиту до Данії провела зустріч із данською колегою Метте Фредеріксен, під час якої, зокрема, обговорила питання євроінтеграції України, безпекові гарантії та підтримку вітчизняного ОПК.

"Дружня і конструктивна розмова з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Вдячна Данії за відчутну підтримку, яка посилює нашу оборону й допомагає людям. Головна тема — початок переговорів щодо членства в ЄС. Україна готова відкрити перші три переговорні кластери вже зараз, а до кінця року — всі інші. Відкриття першого стане для українців сигналом про незворотність нашої євроінтеграції", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона проінформувала Фредеріксен про роботу над рамками безпекових гарантій для України.

"Розповіла, що після переговорів у Вашингтоні ми працюємо над рамкою безпекових гарантій. Наша позиція чітка: жодних територіальних поступок, обмежень суверенітету чи оборонних спроможностей. Премʼєр-міністерка Фредеріксен підтвердила, що Данія й надалі рішуче підтримуватиме Україну на шляху до ЄС та у зміцненні оборони", - повідомила Свириденко.

Прем'єрка також відзначила данську модель підтримки оборонного сектору України: "Прозорий механізм, що об’єднує державне фінансування, внесок партнерів та прямі замовлення для українського ОПК. Така модель має стати частиною майбутніх гарантій безпеки для України та Європи", - підсумувала вона.

