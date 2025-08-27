У РФ вибухнув нафтопровід "Рязань-Москва", який постачав нафтопродукти до російської столиці, - джерела

На території Рязанської області 26 серпня стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі "Рязань-Москва", який є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до столиці держави агресора.

Як зазначають джерела агентства "Інтерфакс-Україна" у Головному управлінні розвідки, після появи повідомлень у пабліках м.Рязань про сильний "хлопок" на відрізку магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа. Вже за кілька годин московитами були стягнуті автомобілі екстрених служб для його ліквідації.

Зі слів місцевих мешканців, у районі села Божатково залізничного району м. Рязань перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідків вибуху та пожежі.

Повідомляється, що дана магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією "Транснєфть", яка забезпечує армію держави-агресора.

За інформацією ГУР Міноборони, внаслідок події транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін, а представники "Транснєфті" підраховують збитки.