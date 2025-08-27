Інтерфакс-Україна
11:54 27.08.2025

Зеленський: Час організовувати формат для розмови лідерів щодо гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, з яким скоординував позиції заради більш вагомих результатів щодо припинення війни Росії проти українців.

"Наші команди активно готують архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України, всі залучені: європейці, американці, інші наші партнери в коаліції охочих. Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки – на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент зауважив, що зараз росіяни дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій, і продовжують удари по українських населенних пунктах.

"Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Потрібні кроки саме з боку Росії – кроки до реальної дипломатії", - наголосив Зеленський.

Він подякував Стуббу за конструктив і поради, і зазначив, що буде радий бачити його з візитом у Києві.

Теги: #стубб #лідери #гарантії_безпеки #зеленський

