Інтерфакс-Україна
Події
10:13 27.08.2025

Суми після нічної атаки РФ частково без світла, водопостачання з пониженим тиском

1 хв читати
Суми після нічної атаки РФ частково без світла, водопостачання з пониженим тиском
Фото: Pixabay

Частина міста Суми залишається без світла після російської атаки в ніч на середу, енергетики працюють над відновленням енергопостачання, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

"Медзаклади: лікарні зі світлом, задіяні резервні джерела електроенергії. Громадський транспорт: у місті курсують 18 автобусів і 7 тролейбусів на автономному ходу. Графік руху оновлюється, найближчим часом будуть додані додаткові автобуси", - написав Кобзар в Телеграм у середу вранці.

Усі об’єкти водоканалу в місті знеструмлені, повідомив він, однак переведені на резервне живлення. "Сьогодні вода подаватиметься за графіком із пониженим тиском: з 5:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00", - розповів Кобзар, додавши, що міські служби працюють над відновленням послуг.

Сумська обласна військова адміністрація повідомляє, що російські війська за добу здійснили 60 обстрілів по 31 населеному пункту в 15 територіальних громадах Сумської області. "У Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні без уточнень, який саме.

Вночі начальник Сумської обладміністрції Олег Григоров повідомив про масовану атаку ворожих БпЛА по околицях Сум. За попередніми даними, обійшлася без жертв.

Теги: #атака_рф #суми #вода #енергопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:55 27.08.2025
Суми опинилися під масованою атакою ворожих БпЛА - ОВА

Суми опинилися під масованою атакою ворожих БпЛА - ОВА

14:51 26.08.2025
Один працівник шахти ДТЕК загинув, ще трьох поранено внаслідок атаки РФ

Один працівник шахти ДТЕК загинув, ще трьох поранено внаслідок атаки РФ

13:10 26.08.2025
На Харківщині російський дрон поцілив по цивільній автівці, двоє постраждалих

На Харківщині російський дрон поцілив по цивільній автівці, двоє постраждалих

12:57 26.08.2025
Критична інфраструктура частини Шосткинської громади працює на резервному живленні після обстрілу

Критична інфраструктура частини Шосткинської громади працює на резервному живленні після обстрілу

10:14 26.08.2025
Через ворожі обстріли Донеччини загинула 1 людина, ще 6 – поранені – ОВА

Через ворожі обстріли Донеччини загинула 1 людина, ще 6 – поранені – ОВА

00:56 18.08.2025
Пошкоджено будівлі навчального закладу в Сумах через удар РФ - ОВА

Пошкоджено будівлі навчального закладу в Сумах через удар РФ - ОВА

21:07 15.08.2025
Через ворожу атаку по центральному ринку Сум вогнем знищено десять кіосків

Через ворожу атаку по центральному ринку Сум вогнем знищено десять кіосків

20:52 15.08.2025
Усі осередки горіння у Сумах ліквідовано, обійшлося без постраждалих

Усі осередки горіння у Сумах ліквідовано, обійшлося без постраждалих

17:49 15.08.2025
Окупанти завдали дронового удару по ринку в Сумах, здійнялася пожежа

Окупанти завдали дронового удару по ринку в Сумах, здійнялася пожежа

09:33 14.08.2025
МАГАТЕ відзначає зростаючі труднощі з водозабезпеченням реакторів Запорізької АЕС

МАГАТЕ відзначає зростаючі труднощі з водозабезпеченням реакторів Запорізької АЕС

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 74 з 95 дронів, зафіксовано влучання в 9 локаціях

Спецпосланець Віткофф заявив про можливість мирної угоди між Україною та РФ до кінця року

Зеленський: Першими, де застосують норму множинного громадянства України, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада

Україна продовжить свої захисні операції - Зеленський

Зеленський анонсував контакти на тижні з країнами, які можуть бути майданчиками для розмови з РФ

ОСТАННЄ

Окупанти 60 разів обстрілювали населені пункти Сумської області за добу, троє поранених

На Донеччині 83% від обласного фонду закладів освіти зазнало пошкоджень через війну

Міносвіти: 31,2 тис. вступників на магістратуру отримали рекомендації на бюджет

Майже 100 тис. родин першокласників уже подали заяву на "Пакунок школяра"

ППО знешкодила вночі 74 з 95 дронів, зафіксовано влучання в 9 локаціях

Кількість постраждалих через ворожі атаки в Запорізькій області зросла до двох

Пожежа й пошкодження житлового будинку внаслідок атаки ворожих дронів та артобстрілів у Дніпропетровській області

Одна людина постраждала через ворожі атаки в Запорізькій області

Генштаб зафіксував впродовж доби 173 бойові зіткнення

Спецпосланець Віткофф заявив про можливість мирної угоди між Україною та РФ до кінця року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА