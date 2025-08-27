Суми після нічної атаки РФ частково без світла, водопостачання з пониженим тиском

Фото: Pixabay

Частина міста Суми залишається без світла після російської атаки в ніч на середу, енергетики працюють над відновленням енергопостачання, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

"Медзаклади: лікарні зі світлом, задіяні резервні джерела електроенергії. Громадський транспорт: у місті курсують 18 автобусів і 7 тролейбусів на автономному ходу. Графік руху оновлюється, найближчим часом будуть додані додаткові автобуси", - написав Кобзар в Телеграм у середу вранці.

Усі об’єкти водоканалу в місті знеструмлені, повідомив він, однак переведені на резервне живлення. "Сьогодні вода подаватиметься за графіком із пониженим тиском: з 5:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00", - розповів Кобзар, додавши, що міські служби працюють над відновленням послуг.

Сумська обласна військова адміністрація повідомляє, що російські війська за добу здійснили 60 обстрілів по 31 населеному пункту в 15 територіальних громадах Сумської області. "У Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні без уточнень, який саме.

Вночі начальник Сумської обладміністрції Олег Григоров повідомив про масовану атаку ворожих БпЛА по околицях Сум. За попередніми даними, обійшлася без жертв.