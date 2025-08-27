На Донеччині 83% від обласного фонду закладів освіти зазнало пошкоджень через війну

Фото: https://t.me/SerhiiBabak/

За час повномасштабного вторгнення у Донецькій області зазнали пошкоджень різного ступеня 904 заклади освіти, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"За час повномасштабного вторгнення у Донецькій області зазнали пошкоджень різного ступеня 904 заклади освіти. Це 83% від усього обласного фонду закладів освіти станом на 24 лютого 2022 року. З них повністю зруйновані 216", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Зокрема, загальна середня освіта – пошкоджено 401 заклад (82%), з них 111 зруйновано; професійно-технічна освіта – пошкоджено 31 заклад (94%), з них 5 зруйновано повністю; дошкільна освіта – пошкоджено 387 закладів (73%), із яких зруйновано 78; вища освіта – усі заклади були релоковані та продовжують свою діяльність у більш безпечних регіонах України (пошкоджено комплекси будівель 10 університетів).