10:09 27.08.2025

На Донеччині 83% від обласного фонду закладів освіти зазнало пошкоджень через війну

За час повномасштабного вторгнення у Донецькій області зазнали пошкоджень різного ступеня 904 заклади освіти, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Зокрема, загальна середня освіта – пошкоджено 401 заклад (82%), з них 111 зруйновано; професійно-технічна освіта – пошкоджено 31 заклад (94%), з них 5 зруйновано повністю; дошкільна освіта – пошкоджено 387 закладів (73%), із яких зруйновано 78; вища освіта – усі заклади були релоковані та продовжують свою діяльність у більш безпечних регіонах України (пошкоджено комплекси будівель 10 університетів).

