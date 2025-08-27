Кабмін ліквідував селище Лучки Сумської області у звʼязку із включенням території до складу міста Ромни

Кабінет міністрів ліквідував селище Лучки Роменського району Сумської області у звʼязку із включенням території до складу міста Ромни.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, прийнято рішення про ліквідацію селища Лучки Роменського району Сумської області у звʼязку з включенням всієї території зазначеного населеного пункту до складу міста Ромни Сумської області.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6548