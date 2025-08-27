00:19 27.08.2025
Кабмін ліквідував селище Лучки Сумської області у звʼязку із включенням території до складу міста Ромни
Кабінет міністрів ліквідував селище Лучки Роменського району Сумської області у звʼязку із включенням території до складу міста Ромни.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.
Зокрема, прийнято рішення про ліквідацію селища Лучки Роменського району Сумської області у звʼязку з включенням всієї території зазначеного населеного пункту до складу міста Ромни Сумської області.
