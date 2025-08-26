Інтерфакс-Україна
Події
17:45 26.08.2025

Київ із 2023 року виплатив понад 778 млн грн допомоги для родин загиблих Захисників і Захисниць України - КМДА

Київ виплатив понад 778 млн грн на підтримку родин загиблих Захисників і Захисниць України в межах міської цільової програми "Підтримка киян-Захисників та Захисниць України на 2023–2025 роки", повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда

"Для родин загиблих військовослужбовців у Києві діє цільова програма — "Підтримка киян-Захисників та Захисниць України на 2023–2025 роки". На матеріальну допомогу у 2023-2025 роках міським бюджетом було виділено 993 млн грн. Станом на 01.08.25 профінансовано 778 млн грн.", - написала вона у фейсбуці у вівторок.

"На жаль, кількість родин загиблих Захисників і Захисниць зростає. Тому ми подали на розгляд Київській міській раді зміни до програми в частині збільшення фінансування для виплат, аби більше родин змогли отримати належну допомогу", – зазначила Хонда.

У програмі "Підтримка киян-Захисників та Захисниць України на 2023–2025 роки" передбачена: 1. Матеріальна допомога: щорічна матеріальна допомога непрацездатним членам сім’ї загиблих військовослужбовців (30 000 грн); щомісячна адресна матеріальна допомога, яка надається непрацездатним членам родини (11 805 грн), малолітнім й неповнолітнім дітям віком до 6 років (12 815 грн), від 6 до 18 років (15 980 грн), від 18 до 23 років (15 140 грн); одноразова матеріальна допомога членам сімей загиблих військових, які посмертно відзначені нагородою "Честь. Слава. Держава" (5 000 грн).

2. Матеріальну допомогу на навчання учням/студентам у коледжі/університеті за контрактом на денній формі. Розмір допомоги визначається окремо в кожному випадку, утім не перевищує 40 000 грн за рік.

3. Пільги для дітей – безоплатне харчування у школах і садочках, мистецька освіта, першочергове зарахування до дитсадків та шкіл.

4. Путівки на оздоровлення та відпочинок для дітей до 18 років із супроводом.

5. Безоплатний проїзд у міському пасажирському транспорті (автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер та метрополітен).

6. Матеріальну допомогу на встановлення надгробків та поховання.

Оформити заяву на допомогу можна: у паперовій формі через ЦНАПи; онлайн через Електронний кабінет Захисників на Порталі послуг.

Теги: #київ #родини_загиблих #кмда #виплати

