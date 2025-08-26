Інтерфакс-Україна
16:50 26.08.2025

Питання військової підтримки України обговорять міністри ЄС на неформальній зустрічі в Копенгагені у п'ятницю

Міністри оборони країн ЄС обговорять низку тем, зокрема, і військову підтримку України з боку ЄС, на неформальній зустрічі міністрів оборони та закордонних справ, т.н. "гимніській зустрічі", яка цього року пройде 28-30 серпня у Копенгагені, повідомляється на сайті данського головування в Раді ЄC.

"Зустріч міністрів оборони запланована на 28 та 29 серпня. 28 серпня міністри запрошені на попередній захід з питань оборони, після якого відбудеться світська вечеря у палаці Фредеріксберг. Неформальна зустріч запланована на 29 серпня та надасть можливість для стратегічного обговорення співпраці ЄС у сфері безпеки та оборони, зокрема щодо військової підтримки ЄС Україні та оборонної готовності", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 29 серпня будуть проведені робочі сесії щодо військової підтримки ЄС Україні, щодо європейської оборонної готовності, а потім робочий обід щодо військових місій та операцій ЄС.

Офіційний представник глави дипломатії ЄС Каї Каллас Анітта Хіппер повідомила на брифінгу в Брюсселі, що "на Гимніші буде обговорено як можна посилити тиск на Росію, як можна ще більше підтримати Україну, щоб вона була максимально стабільною".

За її словами, це також було темою обговорення 25 серпня в телефонній розмові Каллас з низкою міністрів закордонних справ ЄС, а також України, з державним секретарем США Марко Рубіо. Хіппер додала, що головним принципом безпекових гарантій залишається "здатність України захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, і в цьому не повинно бути жодних обмежень для українських збройних сил, зокрема, щодо допомоги третіх країн".

Зустріч міністрів закордонних справ запланована на 29 та 30 серпня. В суботу заплановані чотири робочі сесії, їх тематика не повідомляється.

