Сибіга разом з колегами з Бельгії, Люксембургу та Нідерландів провели в Одесі перше засідання нового формату співпраці Україна – Бенілюкс

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів багатосторонні переговори в Одесі з очільниками МЗС Бельгії Максимом Прево, Люксембургу Ксав'є Беттелем та генеральною директоркою з європейських питань МЗС Нідерландів Хеллен Баккер.

"Попри російський терор, одесити демонструють стійкість, а Одещина живе, розвивається та залучає інвестиції. Свого часу нідерландський архітектор створив перший генеральний план Одеси. Бельгійський підприємець розбудував перші трамвайні лінії та один із символів міста — Аркадію. Сьогодні Одеса — це місце, де дух української та європейської свободи і єдності є не лише ідеалом, а й щоденною реальністю", — наводить слова Сибіга пресслужба МЗС.

Міністр Сибіга заявив, що "формат Україна-Бенілюкс поглибить наше партнерство з кожною з трьох країн та виведе нашу співпрацю на принципово новий рівень".

Глава МЗС поділився зі своїми колегами баченням української сторони щодо підсумків зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, а також поінформував їх про прагнення України якнайшвидше завершити війну, покласти край російській агресії.

Міністр наголосив на важливості посилення скоординованої санкційної політики проти держави-агресора. Також він додав, що одним з ключових важелів є російські заморожені активи, які мають бути в повній мірі задіяні для підтримки України вже зараз.