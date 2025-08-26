Один працівник шахти ДТЕК загинув, ще трьох поранено внаслідок атаки РФ

Росія вчинила атаку на шахту ДТЕКа, внаслідок якої загинув один з працівників, ще трьох поранено, повідомив енергохолдинг.

"Чергова терористична атака ворога на українську енергетику. Ворог вбив нашого колегу. Ще трьох було поранено. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Ніколи не забудемо і не пробачимо", – заявив ДТЕК в телеграм у вівторок.

За його інформацією, родині загиблого та постраждалим надається вся необхідна допомога

Енергохолдинг уточнив, що зараз триває підйом на поверхню 146 гірників, які опинилися в знеструмленій внаслідок атаки шахті.

Ударом також пошкоджено споруди та обладнання підприємства, додали в ДТЕК.

Як повідомлялося цього ж дня, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець поінформував, що внаслідок обстрілів окупаційної армії РФ знеструмлені шахти Добропільської громади (Донецька обл.). Під землею залишаються 148 гірників.

На шахті "Алмазна" ДП "Добропіллявугілля-видобуток" 11 липня внаслідок обвалу породи загинув шахтар.