Інтерфакс-Україна
Події
14:42 26.08.2025

Уряд оновить правила перетину держкордону для чоловіків віком від 18 до 22 років – Зеленський після зустрічі з Свириденко

1 хв читати
Уряд оновить правила перетину держкордону для чоловіків віком від 18 до 22 років – Зеленський після зустрічі з Свириденко
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Правила перетину державного кордону для чоловіків віком 18-22 років було погоджено з військовим командуванням, найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати, повідомив президент України Володимир Зеленський після наради з прем’єр-міністром Юлією Свириденко.

"Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він nакож обговорив із Свириденко співпрацю з Норвегією в рамках підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу

Окрім того, президент анонсував розширення програми "єВідновлення".

"Буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Премʼєр-міністр представить усі деталі", - повідомив він.

Теги: #свириденко #перетин_кордону #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:18 26.08.2025
Законопроєкт про незаконний перетин кордону не має реальних механізмів реалізації – юрист

Законопроєкт про незаконний перетин кордону не має реальних механізмів реалізації – юрист

14:17 26.08.2025
Зеленський обговорив з військовими додаткове постачання для напрямків на Запоріжжі та Донеччині

Зеленський обговорив з військовими додаткове постачання для напрямків на Запоріжжі та Донеччині

22:13 25.08.2025
Свириденко та глава мінфіну Німеччини обговорили фінансування бюджету, оборонку та макрофінансову стабільність України

Свириденко та глава мінфіну Німеччини обговорили фінансування бюджету, оборонку та макрофінансову стабільність України

21:23 25.08.2025
Прем'єрка Свириденко: Ми відкрили два нові транзитні пункти на Дніпропетровщині та Харківщині для розвантаження Павлограда

Прем'єрка Свириденко: Ми відкрили два нові транзитні пункти на Дніпропетровщині та Харківщині для розвантаження Павлограда

21:13 25.08.2025
Зеленський обговорив безпекові гарантії з делегацією парламентської мережі United for Ukraine

Зеленський обговорив безпекові гарантії з делегацією парламентської мережі United for Ukraine

20:19 25.08.2025
Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

18:11 25.08.2025
Зеленський призначив посла України в Норвегії Гавриша послом в Ісландії за сумісництвом – указ

Зеленський призначив посла України в Норвегії Гавриша послом в Ісландії за сумісництвом – указ

16:16 25.08.2025
Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

15:26 25.08.2025
Зеленський і міністр фінансів ФРН обговорили ППО та гарантії безпеки

Зеленський і міністр фінансів ФРН обговорили ППО та гарантії безпеки

15:11 25.08.2025
Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

ВАЖЛИВЕ

Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про EUR2 млн підтримки центру протезування на базі Одеського медуніверситету

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

ОСТАННЄ

Україна і Молдова готові до відкриття переговорів із ЄК щодо Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС" - Качка

Сибіга разом з колегами з Бельгії, Люксембургу та Нідерландів провели в Одесі перше засідання нового формату співпраці Україна – Бенілюкс

Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про EUR2 млн підтримки центру протезування на базі Одеського медуніверситету

На Одещині викрито схему ухилення від мобілізації за участі правоохоронців, військовослужбовців та цивільних

Доступ до ЄДЕБО, сайту "Вступ-2025" та кабінетів вступників буде обмежено через підготовку надання рекомендацій на магістратуру

Бездомний убив 23-річку українську біженку в американському місті Шарлотт - ЗМІ

Затвердження Радою ЄС збільшених квот на експорт чутливої агропродукції з України очікується у вересні

Міносвіти затвердило концепції освітніх галузей в межах політики "Освіта для життя"

Третина кави потрапляє в Україну у вигляді контрабанди, держбюджет не отримує 1 млрд грн щороку - Гетманцев

Шмигаль обговорив з військовим командуванням Великої Британії підготовку до наступного засідання групи "Рамштайн"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА