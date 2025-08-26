Уряд оновить правила перетину держкордону для чоловіків віком від 18 до 22 років – Зеленський після зустрічі з Свириденко

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Правила перетину державного кордону для чоловіків віком 18-22 років було погоджено з військовим командуванням, найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати, повідомив президент України Володимир Зеленський після наради з прем’єр-міністром Юлією Свириденко.

"Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він nакож обговорив із Свириденко співпрацю з Норвегією в рамках підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу

Окрім того, президент анонсував розширення програми "єВідновлення".

"Буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Премʼєр-міністр представить усі деталі", - повідомив він.