Правоохоронець з Одещини продавав ухилянтам "футбольні тури" за кордон - ДБР

Фото: https://t.me/DBRgovua

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння СБУ та Держприкордонслужби повідомили про підозру начальнику одного з відділень інспекторів прикордонної служби Одещини: він і колишній працівник цієї служби організували канал переправлення чоловіків до невизнаного Придністров’я під виглядом гри в футбол.

В телеграм-каналі у вівторок ДБР повідомляє, що в серпні 2025 року посадовець вирішив підробити на нелегальному переправленні ухилянтів через державний кордон поза межами пунктів пропуску.

"Подільник підшукав охочих чоловіків, паролем для виїзду було повідомлення про доступність квитка для участі в "грі у футбол". Вартість такої "гри" коштувала чоловікам $3 тис.", - зазначається в повідомленні.

За цю суму, як уточнюють в ДБР, ухилянтів підвозили до кордону та надавали інструкції, як обійти пункти пропуску.

14 серпня 2025 року правоохоронці затримали ділків під час одержання оплати за "послугу".