Інтерфакс-Україна
Події
12:55 26.08.2025

Стубб: Сподіваюся, що терпіння Трампа до Росії вичерпається

1 хв читати
Стубб: Сподіваюся, що терпіння Трампа до Росії вичерпається
Фото: https://www.pap.pl

Президент Фінляндії Александр Стубб сподівається, що терпіння президента США Дональда Трампа до Росії "вичерпається", заявив він на пресконференції перед конференцією послів країни в Гельсінкі, повідомляє фінський суспільний мовник Yle.

У відповідь на запитання про перебіг мирних переговори в Україні, Стубб відповів: "Сподіваюсь, що терпіння президента США Дональда Трампа до Росії вичерпається".

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб досягти тривалого миру. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб Україна зберегла своє самовизначення і територіальну цілісність, наскільки це можливо", - додав він.

На думку Стубба, Володимира Путіна можна змусити укласти мир лише шляхом введення мит для країн, які продовжують торгувати з Росією або допомагати російській військовій промисловості.

"Єдині, хто може переконати Путіна укласти мир, швидше за все, знаходяться на Сході, а не на Заході", - сказав президент Фінляндії.

Як повідомлялось, 25 серпня Стубб заявив, що вимоги Володимира Путіна щодо України є типовою російською переговорною тактикою і не можуть бути виконані з практичної точки зору.

Теги: #стубб #війна #конференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:29 26.08.2025
США та РФ обговорили енергетичні угоди паралельно з останніми мирними переговорами щодо України – ЗМІ

США та РФ обговорили енергетичні угоди паралельно з останніми мирними переговорами щодо України – ЗМІ

11:26 26.08.2025
Порошенко обговорив з віцепрезидентом ПА ОБСЄ Прітчардом посилення тиску на РФ задля припинення вогню

Порошенко обговорив з віцепрезидентом ПА ОБСЄ Прітчардом посилення тиску на РФ задля припинення вогню

10:36 26.08.2025
Вадефуль: Путін повинен довести світові, що він готовий припинити війну проти України

Вадефуль: Путін повинен довести світові, що він готовий припинити війну проти України

19:16 25.08.2025
Департамент війни звучить краще, ніж оборони, я не хочу лише оборону, я хочу і напад – Трамп

Департамент війни звучить краще, ніж оборони, я не хочу лише оборону, я хочу і напад – Трамп

18:53 25.08.2025
Трамп назавав російсько-українську війну конфліктом особистостей

Трамп назавав російсько-українську війну конфліктом особистостей

15:26 25.08.2025
Зеленський і міністр фінансів ФРН обговорили ППО та гарантії безпеки

Зеленський і міністр фінансів ФРН обговорили ППО та гарантії безпеки

14:54 25.08.2025
Прем'єр Норвегії виступає за посилення санкційного тиску на РФ та роботу над створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії

Прем'єр Норвегії виступає за посилення санкційного тиску на РФ та роботу над створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії

14:39 25.08.2025
Прем'єр Норвегії підтримує припинення вогню перед переговорами про мир в Україні

Прем'єр Норвегії підтримує припинення вогню перед переговорами про мир в Україні

14:18 25.08.2025
Келлог повідомив про складний переговорний процес щодо гарантій безпеки для України

Келлог повідомив про складний переговорний процес щодо гарантій безпеки для України

14:04 25.08.2025
Коаліція охочих працює над прокладанням шляху до справедливого і тривалого миру в Україні – прем'єр Норвегії

Коаліція охочих працює над прокладанням шляху до справедливого і тривалого миру в Україні – прем'єр Норвегії

ВАЖЛИВЕ

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

ОСТАННЄ

Законопроєкт про незаконний перетин кордону не має реальних механізмів реалізації – юрист

Зеленський обговорив з військовими додаткове постачання для напрямків на Запоріжжі та Донеччині

Литва організовує на своїй території виробництво української зброї – Міноборони

На Харківщині співробітниця моргу обкрадала загиблих українських воїнів

Через ворожий обстріл знеструмлені шахти на Добропіллі, під землею 148 шахтарів –Волинець

СБУ затримала двох дівчат, які готували для ворога теракти проти військових ЗСУ

DeepState вперше повідомив про окупацію двох сіл в Дніпропетровській області

У Торецьку військовослужбовці бригади "Лють" здійснили надскладну і феєрично успішну операцію

У столичному театрі ім.Франка відкривається виставка, присвячена Казимиру Малевичу

Військовослужбовиця з Полтавщини замість служби відвідувала закордонні курорти - ДБР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА