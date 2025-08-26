Стубб: Сподіваюся, що терпіння Трампа до Росії вичерпається

Фото: https://www.pap.pl

Президент Фінляндії Александр Стубб сподівається, що терпіння президента США Дональда Трампа до Росії "вичерпається", заявив він на пресконференції перед конференцією послів країни в Гельсінкі, повідомляє фінський суспільний мовник Yle.

У відповідь на запитання про перебіг мирних переговори в Україні, Стубб відповів: "Сподіваюсь, що терпіння президента США Дональда Трампа до Росії вичерпається".

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб досягти тривалого миру. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб Україна зберегла своє самовизначення і територіальну цілісність, наскільки це можливо", - додав він.

На думку Стубба, Володимира Путіна можна змусити укласти мир лише шляхом введення мит для країн, які продовжують торгувати з Росією або допомагати російській військовій промисловості.

"Єдині, хто може переконати Путіна укласти мир, швидше за все, знаходяться на Сході, а не на Заході", - сказав президент Фінляндії.

Як повідомлялось, 25 серпня Стубб заявив, що вимоги Володимира Путіна щодо України є типовою російською переговорною тактикою і не можуть бути виконані з практичної точки зору.